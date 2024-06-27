國家航天局：擬2030年前後開展火星採樣返回任務和木星系探測任務

國務院新聞辦公室周四（27日）下午舉行新聞發布會，介紹探月工程嫦娥六號任務有關情況。據介紹，中國計劃2030年前後開展火星採樣返回任務和木星系探測任務。



據央視報道，國家航天局副局長卞志剛會上介紹，在月球探測方面，未來一段時間中國將研製嫦娥七號和八號探測器，其中嫦娥七號開展月球極區環境和資源勘查，嫦娥八號將開展月球資源就地利用技術驗證。未來中方還將與國際同行一道，共商共建國際月球科研站，共享共用月球探測科技成果。

行星探測方面，中國行星探測工程已經獲得國家批覆，包括4次探測任務，計劃在10年到15年內完成。首次火星探測任務（天問一號）已經取得圓滿成功。未來，圍繞太陽系的起源與演化、小天體和太陽活動對地球的影響、地外生命信息探尋等重大科學問題，還將開展小行星探測、火星採樣返回、木星系探測等深空任務。

中國計劃2030年前後實現火星採樣和攜帶火星樣品返回地球。圖為中國火星探測車「祝融號」。（資料圖片）

其中，天問二號是小行星探測任務，計劃2025年前後發射，目標主要是對一顆近地小行星的伴飛、取樣返回等探測。天問三號是火星採樣返回任務，計劃2030年前後發射，實現火星採樣和攜帶火星樣品返回地球。天問四號是木星系探測任務，計劃2030年前後發射。目前天問三號、四號，正在積極開展相關關鍵技術攻關和實施方案深化論證工作。

後續，中國還將論證實施重型運載火箭、可重覆使用航天運輸系統等航天領域國家科技重大專項和重大工程，加強基礎研究，加快關鍵核心技術攻關，推動空間科學、空間技術、空間應用創新發展。