人類有望定居火星？　中國AI化學家成功研發製氧催化劑

近日，中國科學技術大學羅毅、江俊、尚偉偉教授團隊與深空探測實驗室張哲研究員等合作，運用智能機械人「機器化學家」，採用火星隕石成功研製出新型催化劑，為利用火星上的水製備氧氣提供高效率、低能耗的解決方案，探索出一條在地球外星系就地取材研製化學品的新路。

11月13日，國際知名學術期刊《自然·合成》（Nature Synthesis）發表了研究成果。



研究成果：Automated synthesis of oxygen-producing catalysts from Martian meteorites by a robotic AI chemist

火星大氣中的含氧量極低，無法滿足人類生存。近年來，國際科學界發現火星上存在大量的水，在火星上利用太陽能發電，再用電從水中解析出氧氣，成為可行的技術方案之一。

不過，「電解水」需要使用催化劑來解決製氧速度慢、能耗高等問題，從地球運送的成本非常高昂。因此，能否在火星上就地取材研製催化劑成為關鍵技術問題。此外，低溫、低氣壓、高輻射的火星環境，對人類登陸後「就地研發」非常不利。

11月10日，中科大科研團隊與工作中的「機器化學家」。（新華社）

針對上述問題，中科大和深空探測實驗室科研人員合作，利用自主研發的「機器化學家」，從火星隕石中分析並提取成分，研製出一種新型製氧催化劑。

本次研製出的催化劑，根據火星隕石的多種化學成分，一共有376萬多種可能的組合配方，若靠人類的科研團隊一一實驗驗證，需要花費超過2000年。

「機器化學家」研製催化劑全流程示意圖。（中科大）

中科大研製的機器化學家「小來」，學習了5萬多篇相關的化學論文，用「智能大腦」思考並設計出一個基礎配方，然後做實驗並根據結果不斷調整配比，用6周時間便找到最佳配方。

中科大合肥微尺度物質科學國家研究中心主任羅毅介紹，這項研究成功驗證人工智能可以自動研製新材料，有望為人類在遠離地球的星球上製備氧氣、建造基地、生產食物等作出貢獻，並利用火星資源研製出更多化學品，助人類進一步探索太陽系深處。