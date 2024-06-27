深中通道24小時通車！深圳不設收費站　搶先睇夜景燈光映海上游龍

連接深圳與中山的深中通道將於6月30日上午舉行通車儀式，下午3時正式通車，屆時深圳至中山時間將由2小時縮短至30分鐘。《香港01》記者6月27日再度登上深中通道體驗深中通道傍晚到夜晚不同的景觀，深中通道通車後將24小時營業，深圳市委也在官方微信公眾號提醒市民，「深中通道全長24公里不設服務區，即使風景再美也不能停車拍照」。



6月27日，廣東省交通運輸廳公布深中通道通車收費標準，9座或以下客車全線收費66元（人民幣，下同），19座小巴100元，20座至39座、超過40座客車79元。《香港01》記者了解到，深圳端將不設收費站，過路深中通道的費用將在各高速公路出口收取，支援現金、微信和支付寶付費。



雙向八車道 深圳端不設收費站

深中通道管理中心接待員黃明標介紹，深中通道通車後，自深圳側向西行，西岸第一個出口為翠亨東出口，可前往中山翠亨新區，由主線直行通過中開高速可去往中山、江門及粵西的陽江、茂名、湛江等城市，經中開高速轉入中山東部外環和廣澳高速後，可去往廣州、佛山、珠海、澳門等城市。

而自中山側向東行，經深中大橋、海底隧道後，在隧道內水下互通設第一個高接高匝道，駛出後接入廣深沿江高速，可前往東莞虎門和深圳前海、香港方向；自主線隧道直行駛出海底隧道後，第一個收費站出口駛出，可前往深圳機場與深圳寶安區；自主線直行，接入機荷高速，可前往深圳市區和龍崗區、惠州等；前行後可高接高轉入廣深高速，前往深圳市區或東莞。

落日餘暉下的深中通道：

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深中跨市巴士15時00分通車

隨著深中通道通車官宣，深圳和中山的跨市公車也已做好了相應準備，正式發車時間定於6月30日15時00分。

近日，市交通運輸局對市內公車線路進行最佳化調整。調整後，共有27條接駁公車線直達兩大深中樞紐站，服務範圍覆蓋全市23個鎮街，大大滿足市民出行需求。

公車可從深圳前往中山博覽中心站。（網絡圖片）

深中樞紐站接駁公車線

線路調整可進一步擴大公車服務範圍，增大公車線網的覆蓋面，更重要的是完善中山北部、西部和南部各鎮街深中跨市公車接駁線網。市民通過乘坐接駁公車，在兩大深中樞紐站1次換乘抵達深圳，縮短了出行時間，有效提升出行舒適感與幸福感。

另外，遊客到達中山博覽中心站後，可選擇搭乘K28、Y01前往孫中山故居參觀遊覽，也可搭乘035到達鳳鳴路站下車，前往孫文西路步行街遊玩。同時，中山將推出孫中山故里鄉村旅遊、悅享中山閒觀光旅遊2條深中跨市公車文旅專線，站點覆蓋多個中山地標景區，實現一站直達無縫接駁，讓乘客出行更便捷。

深中跨市公車接駁線QA

Q：我可以在哪裡購買深中跨市公車專線的車票？是否有線上購票平台或者指定的售票點？

A：目前，深中跨市公車提供線上和線下兩種購票方式供乘客選擇，以滿足不同乘客的需求。乘客可通過線上「深中跨市公車專線」或「深巴出行」小程序（開通當天正式啟用）進行購票。另外，乘客也可直接前往深中跨市公車站點的人工窗口現場購票或直接在車上投幣購買車票。

Q：我可否幫隨行的人員購買車票，例如父母、子女或朋友？

A：為了方便乘客出行需要，深中跨市公車提供靈活的購票方式，乘客可線上或線下購票。同時，為方便乘客攜帶家人或朋友一同出行，每次購票最多可以購買6張車票，所有車票當天有效，有效時間從早上6：20到晚上21：30。屆時，乘客需通過手機展示電子二維碼或攜帶紙質二維碼進行檢票乘車。

Q：如果我購買了車票但臨時有事不能乘坐，可以退票嗎？需要支付額外的費用嗎？

A：可申請退票，但具體要視實際情形。只要車票在生效當天24:00之前，都有機會申請退票。而且，深中跨市公車提供全額退款，不需要乘客支付任何額外的手續費。

但如果車票已錯過退票時間、車票已使用或車票通過現金投幣購買，則無法辦理退票。舉個簡單的例子，如果乘客購買了6月30日的車票，可於6月30日24:00前線上上小程序或人工窗口申請退票，但過了這個時間就無法辦理退票。