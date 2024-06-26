深中通道｜永東直巴$249專車套票包住宿　路程縮短研減車費加班次

【深中通道／北上消費／七一假期】連接深圳及中山的深中通道，預計於6月30日（周日）下午通車。近日除了旅行社推出優惠外，永東直巴亦把握熱度吸引乘客，聯同網上平台出售「首發專車套票」，包香港來回中山車票、一晚酒店及下午茶，每人費用249元；即日來回套票不包酒店，則收149元。



永東直巴更透露，深中通道通車後，受惠於時間及路程縮短，可研究重整路線安排。若以中山線為例，或可加密至40個班次，即接近每班車相隔半小時；同時增加至6個下車點，覆蓋更多旅遊景點、酒店及商圈；甚至來回車費亦可由120元減至100元，即減幅約16.7%。



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永東直巴指，經深中通道前往中山，車程只需1.5小時。（網頁圖片）

永東直巴安排兩班專車率先行深中通道

深中通道尚未通車，已引起港人熱切關注。除了旅行社相繼推出中山團外，跨境巴士亦把握通車熱度，準備包住宿及飲食的套票優惠。永東直巴營運副總監謝蔚俊表示，通車當日下午將安排兩班首發專車，駛經深中通道前往中山市區，名額限90人，相關來回套票已在網上平台KKday發售。

謝蔚俊續指，跨境巴士改經深中通道後，比經虎門大橋路線可節省約45分鐘車程，因此旗下的路線，若開往中山、台山、新會、鶴山及肇慶等地，一律改經深中通道，屆時由觀塘APM前往中山市東區，車程只需約1.5小時。

深中通道即將在6月30日通車，永東直巴推出包住宿及飲食的套票優惠。（資料圖片）

即日來回淨車票每套$149

翻查網頁資料，乘客當日下午1時在觀塘APM永東車站出發，終點站為中山東區的盛景尚峰酒店，翌日（7月1日）可選下午2時半或5時半班次回港。該套票每人249元，除了來回車票外，並包盛景尚峰酒店雙人房一晚，以及威尼斯西餐廳下午茶。

若乘客只為率先體驗深中通道，亦有即日來回套票可供選擇，回程時間分別有下午5時及6時，晚上7時及8時。該套票每人只收149元，包來回車票及威尼斯西餐廳下午茶。

深中通道開通後，從深圳到中山市將縮短至30分鐘。（冼世昌製圖）

深中通道開通後，香港到中山路線。（冼世昌製圖）

加密至40個班次 來回車費減至$100 再加3個下車點

深中通道帶來的好處不僅限於此。謝蔚俊透露，受惠於時間及路程縮短，可更靈活安排班次，而成本減少亦可調整車費。若以中山線為例，可考慮由目前每日26個來回班次，加密至40個班次，即接近每班車相隔30分鐘；同時車費亦可由120元減至100元，即減幅約16.7%。

謝蔚俊估計，車程大幅縮短後，將吸引更多港人即日來回到中山玩樂，因此會再增加3個下車點，讓乘客可直接往返酒店、商圈或旅遊景點。「通車之後預計會有5至6個服務點，到時無論邊個區都會覆蓋到。」

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八線行車設計吞吐量高 不擔心重現虎門大橋塞車

被問到會否擔心深中通道塞車。謝蔚俊認為，八線行車的設計，足夠應付車流量，加上當地政府亦提前佈局，在出口設有多條高速公路的接駁口，以便通往中山市不同區域，相信難會再現虎門大橋塞車的情況。