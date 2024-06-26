深中通道6月30日下午3時正式通車試運營　上午舉辦通車儀式

《香港01》此前獲悉深中通道較大機會於6月30日通車。



6月27日上午，深中通道管理中心召開媒體通氣會。會上，深中通道管理中心、中山、深圳等相關部門介紹有關深中通道開通時間、通行指引等情況。確定將於6月30日下午3時正式開通。



此前有消息人士向《香港01》記者表示，預計6月30日開通當天上午會先舉辦通車儀式，儀式後下午才正式通車。

今日（6月27日）上午，深中通道管理中心召開媒體通氣會。會上，深中通道管理中心、中山、深圳等相關部門介紹有關深中通道開通時間、通行指引等情況。

會上透露，深中通道預計6月30日正式開通，上午舉行通車活動，下午3時通車試運營。屆時，深圳與中山之間的通行時間將從2小時縮短至半小時內，珠江口「黃金內灣」A字形交通網絡骨架再添「關鍵一橫」。

深中通道是國家高速公路網G2518跨珠江口的關鍵控制性工程，北距虎門大橋約30公里，南距港珠澳大橋約31公里，起自深圳機場互通立交，向西跨越伶仃洋海域，通過萬頃沙互通與南中高速連接，在中山市馬鞍島登陸，與中開高速對接。項目集「橋-島-隧-水下互通」於一體，全長約24公里，是當前世界上綜合建設難度最高的跨海集群工程之一。

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據《深圳特區報》報道，作為深中通道首批穿梭巴士的20台定制豪華客車日前到位，下一步將與深中通道同步開通。按照計劃，穿梭巴士將在深中通道24小時不間斷運營。