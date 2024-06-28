嫦娥六號任務月球「土特產」正式交接　初步測算達1935.3克

6月25日，嫦娥六號將從38萬公里外的「月宮」攜帶「土特產」返回地球，於內蒙古四子王旗著陸場著陸。



28日，國家航天局在北京舉行探月工程嫦娥六號任務月球樣品交接儀式。國家航天局向中國科學院移交了嫦娥六號樣品容器，交接了樣品證書。



經初步測算，嫦娥六號任務采集月球樣品1935.3克，在樣品安全運輸至月球樣品實驗室後，地面應用系統的科研人員將按計劃開展月球樣品的存儲和處理，啟動科研工作。這標誌著嫦娥六號任務由工程實施階段正式轉入科學研究新階段。

嫦娥六號返回器於內蒙古四子王旗著陸場著陸：

6月27日國新辦舉行發布會，國家航天局副局長卞志剛介紹，嫦娥六號任務是中國航天史上迄今為止技術水平最高的月球探測任務，實現了「三大技術突破」和「一項世界第一」，即突破了月球逆行軌道設計與控制技術、月背智能採樣技術、月背起飛上升技術，實現了世界首次月球背面自動採樣返回，再次創造了中國航天的世界紀錄。

發布會透露，未來一段時間，中國深空探測主要集中在月球探測和行星探測兩方面。月球探測方面，嫦娥七號的任務主要是對月球南極部分的資源做勘察，嫦娥八號將對月球資源的原位利用開展技術驗證，此外還將與國際同行一起共商共建國際月球科研站，共享共用月球探測成果。

行星探測方面，未來將圍繞太陽系的起源和演化、小天體和太陽活動對地球的影響，以及地外生命信息的探測等科學目標，開展小行星探測、火星取樣返回以及行星系探測任務。