歐盟第14輪對俄制裁再列單華企　中國貿促會批評典型單邊制裁行為

針對歐盟宣布在第14輪對俄制裁中再次列單中國企業，中國貿促會新聞發言人周五（28日）回應時批評是典型的單邊制裁行為，不利於中歐經貿合作關係持續向好發展。



發言人稱，6月24日，歐盟宣布在第14輪對俄制裁中再次列單中國企業，這一做法既沒有國際法依據，也沒有聯合國安理會授權，是典型的單邊制裁行為，不利於中歐經貿合作關係持續向好發展。中國工商界對歐盟上述做法均表示堅決反對。

發言人代表中國工商界再次呼籲歐方，切實遵守世貿組織規則，立即取消對華電動汽車反補貼調查，從中歐互利共贏的大局出發，無條件停止列單中國企業，中歐雙方應攜手加強產業鏈供應鏈合作，通過對話磋商妥善化解糾紛。他又指，在全球化的今天，無論是中國工商界，還是歐盟工商界，都需要和平安穩的國際環境，都需要穩定暢通的全球產業鏈供應鏈體系。脫鉤斷鏈、小院高墻，只會傷害中國企業在歐盟的投資意願，也讓歐盟企業身陷困局，影響其在華發展前景。

下一步，中國貿促會將配合相關部門，採取一切措施切實維護中國企業合法利益。同時，繼續當好推進中歐經貿合作的友好使者，以鏈博會等重要經貿活動為平台，積極促進雙方工商界的交流合作，在中歐乃至世界範圍內努力消除政治雜音，共奏工商美樂。