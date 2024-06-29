嫦娥六號帶回月球「土特產」　專家：物質成分或比嫦娥五號更豐富

周五（28日），嫦娥六號帶回的月球「土特產」正式交接，這也是世上首次從月球背面取樣成功，並意味著嫦娥六號任務正式轉入科學研究新階段。



探月與航天工程中心科技工程部副部長侯軍在央視《新聞1+1》節目上介紹，他還沒有親眼看過樣品，因為樣品罐剛剛轉移到中科院國家天文台，還沒有解封。但是從採樣的過程影片中，他們看到過月壤。探月工程嫦娥六號任務的新聞發言人也提到了，其外觀比較黏稠，可能是和嫦娥五號有點不同的一方面。

侯軍表示，嫦娥五號的月球樣品是從月球正面採集的，而嫦娥六號是月球背面，兩者所處的空間環境是不一樣的。直觀的體現就是正面受到地球的影響更大一些，而背面因為地球是一直看不到的，故受到地球的影響會小一些。而嫦娥六號著陸區是最古老的一個撞擊坑，它可能帶來的物質成分比嫦娥五號正面的更加豐富。

嫦娥六號任務月球「土特產」正式交接，初步測算達1935.3克。（央視）

據了解，樣品總量是1935.3克，在之前預計的2000克目標以內。對此，侯軍表示。兩公斤的設置，是因為嫦娥六號是嫦娥五號的備份，其嫦娥五號生產以後，基本也完成生產了，技術狀態已經定型，因此罐子大小、樣式和嫦娥五號是完全一樣，採樣量也定在兩公斤。在月球實際採樣的過程中，到達鑽取量達後，進行鏟取，通過鏟取後，最後8鏟就已經滿了。嫦娥五號當時鏟了12鏟，這次鏟了8鏟就滿了，外觀黏稠可能是一種解釋。

他又指，實際上在鏟第7鏟的時候，他們還因應風險，在決策要不要鏟第8鏟，「但是，我們還是想得到更多樣品，還是鏟了第8鏟。鏟了以後，鏟出了一個『中』字，這是非常有意思、很巧合的事兒」。

而嫦娥六號之所以選擇在月球背面南極-艾特肯盆地著陸，侯軍表示，通過對嫦娥五號月球樣品的研究，發現嫦娥五號樣品所在的區域是月球地質年齡最年輕的區域。因此他們決定，嫦娥六號要突破月背的關鍵技術，這也是國際上首次採回月背的樣品。從科學上而言，它有可能實現讓他們採到月球最古老的月球樣品，有更大的科學價值。從工程技術上來講，是根據探測器、它的軌道設計，來選擇的具體落點。

嫦娥六號返回器於內蒙古四子王旗著陸場著陸：

接下來，在樣品研究之前，他們還要進行一系列的樣品處理，比如編號，「其實，以我們現在的技術來說，並不需要太多的樣品。少量的樣品就可以有重大的發現，以嫦娥五號為例，我們已經研究7批樣品了，總共發出去80多克的樣品」。

最後，對於月球樣品研究，侯軍提到了要進行國際合作，特別是前期，歡迎世界上的科學家來到國內，與中方科技團隊一起進行月球樣品研究。將來，嫦娥六號也會按照月球樣品管理辦法對國際開放。

同時，嫦娥七號和嫦娥八號工作已經啟動，其中嫦娥七號已經完成初樣的研製工作，即將進入正樣研製階段，擬在2026年前後進行發射，並對月球南極進行資源勘探，希望能發現月球上的水及水冰。至於嫦娥八號已經在進行方案研製，包括載荷已經基本確定，將在2030年前後發射到月球，然後進行原位資源利用，如在月球上「燒磚」。現時月壤是拿到地球上來研究，但將來嫦娥八號可能在月球取樣品，在月球進行原位研究。