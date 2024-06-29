暴雨持續　烏蘇里江上遊發生有實測資料以來最大洪水

內地多地近期持續暴雨，周六（29日），中國水利部消息指出，6月20日以來，烏蘇里江流域累計雨量91毫米，較常年同期偏多2.6倍，列1961年以來同期第1位。其中烏蘇里江上遊幹流發生有實測資料以來最大洪水。



據指，6月20日以來，烏蘇里江幹流虎頭（虎林市）至東安鎮（饒河縣）江段及支流穆棱河、撓力河、裴德河、內七星河等24條河流發生超警以上洪水，其中烏蘇里江幹流虎頭至饒河（饒河縣）江段及其支流穆棱河、撓力河等3條河流發生超保洪水。烏蘇里江上遊幹流發生有實測資料以來最大洪水，虎頭水文站6月29日4時洪峰水位57.99米，超保0.90米，水位列1951年有實測資料以來第1位。

周六8時，烏蘇里江幹流虎頭至東安鎮江段超警0.74至1.94米，其中虎頭至饒河江段超保0.39至0.89米。當局預計，未來一周烏蘇里江流域將持續小到中雨。受降雨及上遊來水影響，烏蘇里江幹流饒河江段將於7月2日前後出現超保0.80米左右的洪峰水位，東安鎮江段將於7月4日前後出現超警1.00米左右的洪峰水位，海青（撫遠市）江段將於7月5日前後出現保證水位左右的洪峰水位。

水利部表會，密切監視烏蘇里江流域雨情汛情，滾動預測預報，加密會商研判，針對黑龍江省啟動洪水防御Ⅳ級應急響應，派出工作組赴一線協助指導烏蘇里江洪水防御工作。水利部松遼水利委員會啟動洪水防御Ⅳ級應急響應，強化指導烏蘇里江流域水庫防洪調度、安全度汛及堤防巡查防守工作。黑龍江省水利廳啟動Ⅲ級應急響應，派出7個工作組、專家組赴烏蘇里江沿岸市縣指導開展抗洪搶險；虎林市對重點部位堤壩加高培厚、鋪設彩條，修恢平整防汛道路；撫遠市提前預置巡查搶險力量、物資，做好人員隨時轉移準備。

下一步，水利部將繼續密切監視烏蘇里江流域汛情發展態勢，滾動會商研判，及時發布預警，科學調度水工程，指導地方做好堤防巡查防守、水庫安全度汛、中小河流洪水防御等各項工作。