「豬堅強」再世！梅州暴雨釀洪災　母豬卡冷氣室外機12小時活命

2008年汶川大地震時，出現一隻被埋在廢墟下36天後奇蹟生還的豬，世人稱其為「豬堅強」。近日，廣東多地暴雨成災，其中梅州的災情最為嚴重。而當地亦出現了一隻「豬堅強」，該豬從上游沖來，被卡在村民房子的冷氣室外機上，最終僥幸活下來。據村民介紹，牠趴在冷氣室外機上至少有12個小時，「能活下來確實很堅強」。



據《現代快報》報道，入汛以來，梅縣區降雨量較常年同期偏多76%，特別是6月16日，受區域性短時強降雨和上遊地區特大暴雨和洩洪影響，松源河發生有實測資料以來的最大洪水，引發泥石流等自然災害。

松源河發生有實測資料以來的最大洪水。（現代快報）

42歲的曾桂強的與松源河直線距離不過一兩百米，當日，洪水流經曾屋的時候，水面高出地面六七米，家中2樓已經水注注，一家人全部上了3樓，徹夜未眠，「聽村裏老人講，印象中這是百年一遇的大洪水」。

到了翌日早上6時左右，當時洪水還沒有退，但曾母急於想知道老房子的受損情況，曾桂強便收拾出一藍色小船，決定出去看看。結果返程時，他無意間看到了一隻豬趴在對面鄰居家的窗戶上。他表示，這隻豬原本不屬於曾屋，是被洪水沖到該處，並正好卡在冷氣室外機上，得以保住性命。

小豬正好卡在冷氣室外機上，得以保住性命。（現代快報）

但發現不代表能馬上行動，到了3個小時過後，當水退得差不多，曾桂強才和村民們合力將這隻今年剛出生的小母豬救下，並賜名「豬堅強」，「發大水是在前一天晚上，我們救牠下來是在第二天早上，牠趴在那裏至少得有12個小時，還不知道是從哪裏被沖來的，能活下來確實很堅強」。

隨後，曾母表示想收留「豬堅強」，隨即得到全家一致支持，「我們農村有句老話，叫『豬來窮、狗來富』，牠既然已經堅強地活了下來，我們也不嫌棄牠」。

「豬堅強」被曾家收留。（現代快報）

曾家新蓋不久的雞舍被騰出來讓「豬堅強」住。（現代快報）

就這樣，「豬堅強」成為了「曾家豬」，住進了曾家新蓋不久的雞舍。目前，「豬堅強」有六七十斤，曾桂強表示，一家人會一起養大牠，並一直養下去，即使有天其原來的主人找上門，他也會與對方協商讓豬留下，「畢竟我們也算一起患過難」。

曾桂強坦言，自己一方面擔心「豬堅強」沒有比這更好的生活環境，另一方面更擔心有一天牠會變成別人的盤中餐。

災後村內狀況。（現代快報）

曾桂強表示生活還是會一步步走下去。（現代快報）

現時臨時借住在親戚家的曾桂強並沒被眼前的劣景打倒，反而從「豬堅強」，以及其他在這場災難中堅強活下來的動物身上，讀懂了生命力的頑強。

他表示：「一頭豬牠都能堅強地活著，我們家裏面雖然也被淹了，但是也應該堅強起來，慢慢來，生活還是會一步步走下去」。