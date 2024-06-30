深中通道｜港車北上增憂大橋塞車　陳恒鑌倡回港容許行深圳灣口岸

連接深圳和中山的深中通道今日（30日）通車，立法會交通事務委員會主席、民建聯立法會議員陳恒鑌接受《香港01》訪問時表示，經港珠澳大橋前往中山遊玩再返深圳會更方便，預料深中通道啟用後「港車北上」車輛增加，擔心七一假期結束時，港珠澳大橋珠海口岸「樽頸位」塞車問題更嚴峻。他建議珠海口岸開展改善道路工程，或考慮容許「港車北上」車輛南下時行深圳灣口岸，分流大橋南下車流。



港車北上增憂大橋塞車 陳恒鑌倡容許回港行深圳灣口岸

深中通道通車後，「港車北上」車輛經港珠澳大橋前往中山遊玩後，可以透過深中通道返深圳遊玩，車程由2小時縮短至半小時內。現時每逢假日都有大批「港車北上」車輛經港珠澳大橋到珠海，當假期結束時大批車輛南下返港，珠海口岸往往塞車。

6月30日，陳恒鑌出席一個活動後接受《香港01》訪問。（李宇婷攝）

陳恒鑌今天（30日）出席一個活動後接受《香港01》訪問時建議，持粵港車牌的車輛經深圳灣口岸行深中通道前往中山，避行「港車北上」司機只能用的港珠澳大橋，紓緩前往中山的車輛停滯在珠海的情況。

但早前端午節假期結束，大批「港車北上」的車主南下時，行港珠澳大橋珠海口岸面對「樽頸位」塞車問題，有司機一度塞車4小時。陳恒鑌說如果珠海口岸不改善道路，塞車問題會愈來愈嚴峻。他建議考慮容許「港車北上」司機南下時行深圳灣口岸，分流港珠澳大橋南下車流，不過是否成事仍要顧及深圳交通情況等。