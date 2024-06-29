01直擊｜深中通道縮赴肇慶路程　遊｢人間仙境｣七星岩登千年宋城牆

深中通道訂於6月30日通車，屆時由香港前往粵西的路程大幅縮短，以文旅聞名的肇慶或可成為港人的新旅遊熱點。



香港01記者在6月28日隨粵港澳媒體灣區行聯合採訪團到訪肇慶的七星岩和宋城牆等景點，率先為大家「嚐鮮」。



七星岩景區的落羽杉林如仙境般展現在眼前，人工噴霧加添幾分夢幻。（朱加樟攝）

七星岩景區綽約多姿的綠水青山景色。（朱加樟攝）

落羽杉林如「人間仙境」

位於肇慶市端州區的七星岩被譽為「嶺南第一奇觀」、「人間仙境」，景區由五湖、六崗、七岩、八洞組成，以岩峰、湖泊、溶岩地貌為主要景觀，七座岩山排列狀如天上北斗，鑲嵌在碧波蕩漾的湖面上。

記者團甫步入七星岩景區，即被綽約多姿的綠水青山景色驚艷，在綠水中的一大片落羽杉林如仙境般展現在眼前，陽光灑落其中，遊人可盡享光影變化之美。落羽杉林更設置人工噴霧，加添幾分夢幻，是遊客必去的打卡點之一。

眾多摩崖石刻之中，李邕留下的《端州石室記》有逾千年歷史。（朱加樟攝）

記者團還觀賞了七星岩景區的摩崖石刻，當中最古老的石刻為由唐朝著名文章家兼書法家李邕留下的《端州石室記》，有逾千年歷史。

景區生態園的火烈鳥。（朱加樟攝）

景區生態園的丹頂鶴。（朱加樟攝）

近距離觀賞火烈鳥及丹頂鶴

記者團還走訪了屬於同一景區的星湖濕地丹頂鶴生態園，看到了火烈鳥及丹頂鶴等珍稀鳥類。園中設有觀鳥平台和觀光棧道，遊人可以近距離觀賞到這些難得一見的鳥類。

肇慶星湖風景名勝區七星岩管理處票務管理科科長謝暉表示，景區對港澳遊客的吸引力逐年增強，特別是高鐵開通及廣東城際鐵路延伸，促進港澳遊客數量的增長。今年景區已接待港澳研學團近10個，較往年顯著提升。

古城牆是國內為數不多、廣東僅存的宋代磚城牆。（朱加樟攝）

古城牆上的披雲樓。（朱加樟攝）

古城牆。（朱加樟攝）

廣東僅存的宋代磚城牆

除了七星岩外，位於肇慶市端州區市區的古城牆（又稱宋城牆）同樣非常聞名。氣勢恢宏的古城牆的周長達2.8公里，是國內為數不多、廣東僅存的宋代磚城牆，也是古代嶺南城防的傑出代表，已列入全國重點文物保護單位。

肇慶市的特產「裹蒸糉」。（朱加樟攝）

「入口即溶」的巨型裹蒸糉

此外，記者團還品嘗了肇慶市的特產「裹蒸糉」，裹蒸糉金字塔形的外觀非常特別，而且體型比常見的糉大近兩倍，分量非常之大，內裏塞滿綠豆糯米和五花肉，口感軟糯，有「入口即溶」的感覺。