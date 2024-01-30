南京商場貼紅色圓形Logo被舉報是｢旭日旗｣　央視批：愛國不是生意

近日，江蘇南京一間商場被一名博主拍片指控到處都張貼着日本元素，貼着「旭日旗」。該博主還怒斥「這裏是南京又不是東京！」事後，涉事裝飾圖皆被拆除，商場的物業還被責令整頓。不過事件引來反轉，有人貼出涉事裝飾畫的全景，顯示原圖案顯然與日本旭日旗無關，事實上只是圓球系列的一部分而已。目前，此事件更已登上多家日本媒體。



對此，央視1月28日也罕見發聲批評，稱「愛國不是生意，根本出路還是要回到法治軌道上，必須對惡意舉報者進行相應懲處」。



事件經過是有一個博主拍了一個舉報影片，他表示商場到處都張貼著日本元素，讓他噁心。隨後，他找到商場員工怒斥，「你們搞這些東西幹什麽，這里是南京又不是東京！」他更報警，並繼續與商場一方激辯，「這裏是中國的領土」、「你張貼這個東西有沒有尊重過我們南京」。

最後，警方要求商場方面把有關裝飾貼紙撕掉，商場工作人員表示，他們也覺得不合適，會調查處理。

不過劇情隨後反轉，有人貼出涉事裝飾畫的全景，顯示原圖案顯然與日本旭日旗無關，展示的其實是煙花，左看右看都看不出有日本元素，博主指的所謂「旭日旗」，事實上只是圓球系列的一部分而已。

央視網發布一篇題為《愛國不是生意，舉報應由依據》的文章點評此事。文章說，消費者若以正常的視角和心理觀察那家商場裏的裝飾畫全景，很難將圖案與日本旭日旗划上等號。另一處地鐵站廣告圖也被斷章取義地認為是旭日旗，但觀察整體圖案，實則是太陽、梅花、折扇等傳統元素組成的節日氣氛裝飾，但當事方還是向所謂的「愛國者」妥協了。

文章說，關於此事的兩種聲音，一方以為，愛國無罪，即使舉報事實有問題，也應給予理解；另一方則認為，這是一種典型的挑動情緒吸引眼球的行為，是蹭愛國主義流量的惡意舉報。但爭論之後，終究要有個辦法，給出各方一個契合法理、公理、情理的公鑒，而不能總是和稀泥，也不必動輒封殺誰，更不可一味的妥協。

該博主表示商場到處都張貼着日本元素，讓他惡心。（影片截圖）

文章寫道，根本出路還是要回到法治軌道上。控告和檢舉權是憲法賦予公民的基本權利，但舉報有時也是一柄雙刃劍。因為門檻不高，舉報行為不時淪為借公器打擊異己、為個人牟利的工具。特別是近年來在虛擬網絡空間中，一些居心不良、心術不正的人肆意捏造事實、毀人名譽，給當事人造成無盡的困擾。

文章寫道，更部分「正義感」「道德感」爆棚的人士，望文生義、誇大事實、生搬硬套、胡亂聯想，故意碰瓷合法合規經營的企業，破壞正常經濟秩序和社會生活，同時為博眼球、刷「存在感」，試圖以「眾人皆醉我自清醒」的姿態成為網絡大V，漸成一種網絡風氣。」

文章批評，這種氾濫式舉報對個人、對企業、對整個社會可謂有百弊無一利。要剎住這種風氣，

一是要舉報講程序、講證據，同時要給被舉報人質證與申辯的權利，受理機關更要對舉報事實進行全面、詳細、公允的核查，保持執法機構高度的獨立性、客觀性，而絕不能被網絡情緒裹挾，更不能拉偏架。

二是要有懲處、追責任。有些惡意舉報影響的已不僅是公民個人的名譽權、隱私權，還有對企業生產經營的干擾，對社會風氣的影響，必須對這種惡意行為人進行相應的懲處。現實中，惡意舉報者受到相應法律懲罰的屈指可數，這也是近年來類似案例層出不窮的重要因素。

此前，《環球時報》前總編輯胡錫進亦曾公開抨擊稱，該博主此前就把風馬牛不相及的事情往「親日」、「媚日」的方向硬扯，煽動對立情緒，這絕對不是愛國，而是以極端方式吃流量的邪門歪道，並呼籲廣大網民一定要對這類極端指控保持警惕，不掉入他們的流量陷阱。