01直擊深中通道首日塞爆　導航推薦行虎門大橋　有人急到公路小解

深中通道6月30日下午3時開通，首批5輛深中跨市巴士亦在3時準時出發，香港01記者搶搭第一批巴士，惟直到傍晚6時仍未能上深中大橋。



有乘客憂慮抵達中山後又遇上塞車，回不來深圳，趕不及明天上班；更有乘客稱，塞3小時未上橋，「不如走虎門大橋」。



據香港01記者了解，深中通道開通不久全線突然進行交通管制，是造成堵塞的原因。傍晚6時15分突然放開交通管制，堵塞情況隨即改善了一些。



在塞車路上，高德地圖推薦直接改走虎門大橋，僅需1小時48分，即晚間7點多就可以到達。（蔡苡柔攝）

高德地圖推薦行虎門大橋

由於塞車嚴重，期間不少乘客開始鼓譟，要求司機返程，或要求司機讓乘客直接下車，不少乘客直言後悔，「早知道不湊熱鬧」、「開通後天天塞車還得了。」

《香港01》記者和同行乘客發現，下午5時30分打開高德地圖顯示，行經深中通道到中山博覽中心需3小時12分，亦即近晚間9時才能到達。

《香港01》記者和同行乘客發現，下午5時30分打開高德地圖顯示，行經深中通道到中山博覽中心需3小時12分，亦即近晚間9時才能到達。（蔡苡柔攝）

高德地圖更推薦直接改走虎門大橋，僅需1小時48分，即晚間7點多就可以到達。乘客開始鼓譟「不如改走虎門」、「不如返深圳吧，想回去了」，也有乘客表示「槍打出頭鳥，以後不會再走這條路了，太塞了。」

第一批巴士遇上嚴重塞車，乘客無奈等候。（蔡苡柔攝）

第一批巴士遇上嚴重塞車，乘客無奈等候。（蔡苡柔攝）

乘客進退兩難：哪裡可以下車

有乘客憂心表示，怕過去中山又塞車回不來深圳，趕不及明天上班。乘客們喊：「我們上不去（深中通道），也下不了（廣東沿江高速），卡住了。」

有乘客手機沒電，稱「以為只要45分鐘誰帶充電寶」。有乘客抱怨美食計劃泡湯，原本想帶家人一起體驗中山美食，但待會一下車上個廁所就又要上車了，「明天要上班，回程怕又堵個2小時」。

第一批巴士遇上嚴重塞車，乘客無奈等候。（歐嘉樂攝）

有人尿急直接在高速公路小解

乘客們要求巴士司機能否提供一個下車點讓他們返程，或乾脆掉頭回深圳，「真的受不了了。」記者也目擊有乘客尿急，直接在高速公路上小解，公車上女乘客羨慕稱「男生還可以解決，我們怎麼辦！」

全線進行交通管制致堵塞

據香港01記者了解，深中通道開通不久，全線突然進行交通管制，是造成堵塞的原因。深圳巴士集團隨車人員在傍晚6時突然詢問乘客是否仍前往中山，全車48人僅8人願意繼續前往中山。

深圳巴士集團隨車人員在傍晚6時詢問乘客是否仍前往中山，全車48人僅8人願意繼續前往中山。（蔡苡柔攝）

傍晚6時15分突然放開交通管制，堵塞情況隨即改善了一些。有乘客稱「果然只有政府能有這種力量」，期間也有乘客抱怨，「我就想這麼大的工程，沒有想過這麼大的流量嗎？結果是因為政府管制」高德地圖一度顯示，經深中通道往中山博覽中心僅需32分鐘。