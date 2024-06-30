01直擊｜首批深中通道18元跨市巴士　塞車1.5小時未上橋乘客鼓譟

深中通道6月30日下午3時起正式通車，深中跨市巴士也同步開通，票價只需18元（人民幣，下同），巴士來往深圳前海灣和中山博覽中心及人才港。據了解，昨日（6月29日）晚間，30日的票已線上全數售罄，現場無法購買。



在前海灣公交站，不少市民搶搭首批行經深中通道的深中跨市巴士。（歐嘉樂攝）

在前海灣公交站，不少市民搶搭首批行經深中通道的深中跨市巴士。（歐嘉樂攝）

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深圳巴士集團工作人員表示，沒想到市民對巴士的需求這麼踴躍，「已經努力準備，但還是應付不了需求」，未來巴士會增加班次，更加常態化，「預計未來一週票都很難買。」

工作人員介紹，如此踴躍的情況證明深圳和中山之間有很強大的交通需求，另外，為方便港人北上，亦有巴士線從深圳灣的前海灣接駁。工作人員笑稱，18元的票價很優惠，「曾經去過香港，上水到中環就要22元人民幣，我們這裏票價多實惠。」

據了解，不少搶搭巴士的市民是原本就有來往中山和深圳的需求，亦有市民想親身見證深中通道首日通車。有深圳市民稱，「由於45分鐘的路程很長，希望能在公交站或車上能買水。」

第一批巴士遇上嚴重塞車。（歐嘉樂攝）

第一批巴士遇上嚴重塞車，乘客無奈等候。（歐嘉樂攝）

第一批巴士遇上嚴重塞車，乘客無奈等候。（蔡苡柔攝）

堵車1.5小時小時以上未離開深圳 乘客鼓譟

《香港01》記者搶搭第一批巴士，惟路況擁堵，直至下午4時仍堵在深圳端的深中大橋入橋口，有民眾苦笑抱怨，「18元的票價坐出了28元的價值」、「坐了一小時還在深圳」、「原本預計30分鐘收18元，現在都已經堵了1小時未離開深圳，看來要收我們100元了吧！」「今天能到嗎？我開始懷疑了」

直到4時30分，首批深中跨市巴士仍未上橋，據傳前方有事故，有乘客開始鼓譟，「這怎麼回事，如果車上有小孩老人怎麼辦？」，「走原來的路（虎門大橋）我看現在路況只需1小時45分鐘比我們還快！」

深圳規劃了2條市內接駁線，其中「深中跨市接駁1線」，會來往「深圳前海夢工場北區」至「深圳灣口岸」。（林芷瑩攝）

深圳規劃了2條市內接駁線，其中「深中跨市接駁1線」，會來往「深圳前海夢工場北區」至「深圳灣口岸」。（林芷瑩攝）

港人深圳灣口岸過關可搭接駁線

為方便旅客出行，深圳規劃了2條市內接駁線，其中「深中跨市接駁1線」，會來往「深圳前海夢工場北區」至「深圳灣口岸」，運行時間由08:00至20:00，每20分鐘一班。

在深圳灣口岸過關後，香港市民可步行至深圳灣口岸A停車場（公交站），乘坐「深中跨市接駁1線」，在深圳前海夢工場北區下車後，便可在同一車站轉乘前往中山博覽中心或中山國際人才港的跨市巴士。