海警撈獲美軍P-8反潛機聲納浮標　準備拆解研究

內地社群媒體近日流傳一段影片，內容海警人員在南海撈獲美國海軍最先進的聲納浮標 ，上頭還留有「2023年7月製造」的字樣。



央視旗下社交網站帳號微博「玉淵譚天」日前發表影片，內容經過相當多的加工帶有文字和背景音樂。影片顯示，一架美軍P-8「波塞冬」反潛機在低空飛行並釋放聲納浮標，「隨後中國海警立即前往該海域進行打撈，依法規對不明電子物品進行檢查」。

美軍P-8反潛巡邏機的主要任務為海上巡邏、偵察，以及反潛作戰。（路透社）

同時，標籤顯示，該聲標的製造商是Ultra Electronics，於2023年7月製造。意大利媒體「航空學家」（The Aviationist）援引海洋專家楊霄說法指稱，Ultra Electronics是一家專研潛艇探測服務的開發商，為美國海軍提供系統性服務」。

報道稱，這並不是中國首次捕獲美國的聲納浮標和海洋探測器，早在2016年12月，曾經發生了一宗著名的事件，當時中國海軍艦艇找到1艘美國海軍的無人水下航行器（UUV），屬於美軍海洋調查船「鮑迪奇號」 （USNS Bowditch）所有。

唯當時中美關係尚稱平穩，美國五角大廈當時表示，他們「透過與北京當局直接接觸，達成了將無人潛航器歸還美國的約定」。時至如今，中美雙方呈現對抗關係，內地媒體是以一種撿到戰利品的角度來報道此事。

如見內媒《環球時報》報道，中國海警「在最近的一次巡邏中，發現到一架美軍飛機在南海海域上空盤旋，並多次投擲不明物品。隨後海警取回並檢查了這些不明電子物品。」報道稱，聲納浮標是在中國與菲律賓爭議的仁愛礁附近海域。

美軍擁有規模龐大的各型偵察機，在世界多個重要海域執行偵察任務。P8偵察機是美國波音公司設計生產的新一代海上巡邏機。圖為2014年4月16日，美軍P-8波塞冬號偵察機在澳洲珀斯（Perth）國際機場起飛。（Reuters）

《環球時報》同時引述一位不願透露姓名的專家的話表示，「該探測器試圖尋找中國潛艇的信號，並在水下發送信號干擾…該設備發出的噪音，還會造成海豚等海洋生物的困擾，使牠們迷失方向，甚至擱淺。」

專家補充道，「為了收集更多水文數據，美國打算開發用於軍事目的的數位海洋地圖，並分析與中國潛艇的有關訊息，對中國的國家和軍事安全都構成嚴重威脅。….無論他們（美國）投放多少，我們都會全部查明並抓獲，還會實施必要的反制措施。」

至於何謂專家所說的反制，報道明示拆解其中並反向研究：如果電子電路沒有損壞，中國大陸的工程師，可能會檢查設備的功能與探測能力，以確定美國聲標的範圍和頻率，並可能嘗試對系統進行逆向工程，深入了解西方聲納技術。