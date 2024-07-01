新疆沙漠靶場驚見F-22、F-35靶機　傳解放軍模擬攻擊日本本土

解放軍在新疆塔克拉瑪干沙漠除了修建美國航母「福特號」1：1模擬靶艦外，有外國軍事網站根據衛星圖像發現，日本本土的基地也成為解放軍隊模擬攻擊的對象。



保加利亞軍事網（Bulgarian Military）分析最新衛星圖像報道，發現解放軍在新疆塔克拉瑪干沙漠的靶場，停放有多架美軍最先進的F-22與F-35隱形戰機的模擬空軍基地。

解放軍在新疆塔克拉瑪干沙漠，修建模擬日本本土的基地，靶場上停放有多架美軍最先進的F-22與F-35隱形戰機。（Bulgarian Military）

報道稱，由於距離中國最近，又同時部署上述兩款美軍戰機的，只有在日本本土的空軍基地。報道根據新的衛星圖像顯示影射，在解放軍的演練中，已把攻擊日本本土的軍事基地列入作戰假定中。

報道指出，美軍距離中國最近並部署F-22戰機的機場，就是位於沖繩本島的嘉手納空軍基地。而解放軍東部戰區所屬的南京，距離沖繩僅約1000公里，完全在東風26導彈約4000公里射程、東風17導彈約2000公里射程內。

過去在中美氣球風波之際，美國空軍F-22戰機升空出發前往擊落飛入美國領空的中國氣球（美國國防部）

至於美軍距離中國最近並主要部署F-35戰機的機場，則是在日本本州的山口縣岩國航空基地。距離解放軍東部戰區僅約1270公里，同樣都在東風17與東風26導彈的射程內。

同時，報道依據最新衛星圖像顯示，強調在新疆的模擬機場跑道與飛機模型，都有被導彈命中的彈痕，顯示解放軍已有針對機場與戰機發動攻擊的準備。

日本裝備的E-767預警機是將美軍E-3預警機的雷達和控制系統整合到了波音767平台上。其探測和指揮能力與E-3類似，平台性能更加優秀。（資料照片）

事實上，有關解放軍藉新疆塔克拉瑪干沙漠靶場模擬軍事攻擊日本的新聞，每隔一段時間便有傳聞。2022年5月，《日本經濟新聞》即曾報道，解放軍方在新疆維吾爾自治區的沙漠地帶設置了狀似日本航空自衛隊波音E-767空中預警機（AWACS）的構造物。當時即有自衛隊前幹部指出，這可能是解放軍在訓練以導彈攻擊自衛隊飛機的假想標的。

日媒還引述專家說法，指中國此舉意味著如果兩岸發生衝突，解放軍可能攻擊日本基地。