西安地鐵在建新線大面積路陷　無人傷亡　周邊居民疏散

西安地鐵在建新線出現大面積路陷，現場為8號線開遠門站至土門站區間。目前，當局正封路搶修，並切斷該範圍自來水、天然氣供應，事件中無人傷亡。周邊商戶及居民已疏散，當局仍在調查事件，未知受影響民眾何時可以回家。



西安地鐵在建中的8號線突發路陷，當局已封路搶修。（央視圖片）

西安地鐵公布，事發路段在周日（6月30日）深夜11時許，地盤施工期間突發湧水湧砂，施工單位已及時搶險處置。但在今日（7月1日）清晨4時許，現場監測到路面有沉降。5時50分，交警部門對該路段進行臨時交通管制。至8時許，該區域部份路面出現塌陷。

內地海報新聞報道，今晨10時許於現場看到，居民已經有序疏散，相關應急處置也已經開展。但與事發初期相比，塌陷面積又有所擴大。

西安地鐵在建中的8號線突發路陷，當局已封路搶修。（央視圖片）

內地極目新聞報道，該範圍商戶暫停營業，周邊部份居民已獲安排住進酒店。一名商戶表示，昨晚留宿店內，今日清晨聽到「轟」的一聲，當時並未太在意，後來才知道地面發生了塌陷。「天亮後，我正準備開門營業，執勤的人說這裏危險，讓我們撤離。」

據央視新聞，西安地鐵在建8號線全長約50公里。此前，西安市軌道集團發布通報稱，8號線全線主體工程已基本收尾，計劃今年12月具備初期運營條件。