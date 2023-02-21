哈爾濱在建地鐵工地突發塌陷　疑施工地點下方有水所致

2月21日，哈爾濱市一個在建地鐵工地突發塌陷。網傳影片顯示，工地圍檔內有部分道路下陷。



事發於哈爾濱市道里區友誼路，哈爾濱報業大廈門口。影片顯示，工地綠色圍擋處有一部分道路下陷，距離住宅樓宇僅有數米，附近地面開裂並出現部分塌陷，形成深坑，圍擋也變形損毀，不遠處還有地鐵施工所用龍門吊機。

《上游新聞》報道，有居民透露，相關路段是上午出現塌陷，為配合搶修，附近居民已收到停水通知，尚未接到撤離通知。

據報道，事發地的地表與內部均出現塌陷，人員已及時撤離，無人被困。事發路段已經封閉，有關單位均已到場搶修。同時，工作人員已開展隧道周邊地面及臨近建築物觀測，了解沉降的變化趨勢。

《紅星新聞》報道，哈爾濱城市道路橋樑服務中心工作人員證實事件，目前事發道路已封閉，相關部門正在搶修，但事發原因尚不清楚，「地鐵施工歸地鐵集團管，道路這塊歸我們道橋中心管」。

道里區住建局工作人員稱，相關部門正處理此事，無人員傷亡。哈爾濱市應急管理局表示，該地鐵路段正在施工，還未投入使用。哈爾濱地鐵集團有限公司負責人稱，目前，塌陷地點已回填，無人員傷亡，疑為施工地點下方有水造成塌陷。

事發地段為哈爾濱市地鐵3號線二期（西北半環）工程。截至目前，在建的3號線二期西半環工程，已完成11座車站的主體結構施工和8個區間隧道施工，計劃年內道外區段靖宇公園、清真寺和五道街3座車站通車運營。

哈爾濱地鐵3號線是哈爾濱市第二條建成運營的地鐵線路，於2017年1月26日開通運營，全部為地下線；共設置24座車站，全部為地下車站。