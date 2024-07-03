法媒：兩名中國間諜試圖強行遣返一中國公民，被驅逐出境

法國世界報（Le Monde）7月2日報道，中國國家安全部在中國駐法大使館的負責人與其副手，因日前試圖強迫遣返中國僑民、中國異議人士凌華湛，遭下令驅逐出境，法國外交部有消息人士證實此消息，並補充兩人的驅逐是以「彼此同意」（de gré à gré）程序進行，而非更正式的「不受歡迎人物」身份。



報道稱，3月22日，戴高樂機場國家邊界警察署（DNPAF）注意到，一位男子在7人的包圍下，被強迫帶到登機口，邊界警察出現使得26歲凌華湛的遣返行動中止，他也成功脫逃。

凌華湛（左三）被兩個在法國境內被強行遣返至中國。

中國駐法大使館隨後發聲明宣稱凌華湛是法輪功學員，他對參與法輪功活動表示「認錯」，自願「回國自首」。但凌華湛否認稱一切都是中國大使館強迫他寫的，「文字已寫好，強迫他照抄」。

法國國內情報總局（DGSI）隨後介入。法國當局調查後發現，指揮這群「綁架犯」的是國安部在法國的領導。就如所有涉外官員，這位國安部駐法負責人身份如外交人員，擁有公務護照與外交豁免權，其副手也享有同樣保護。

據法國國內情報總局，凌華湛的身份文件都被一間中國商家拿走，而這間商家也是地下「警察站」所在。消息指．北京在全球利用這樣的機構來落實自家法律，進行長臂管轄，尤其針對異議人士。

法國國內情報總局指出，凌華湛如今仍舊是「中國情報單位施壓的對象」，時常接到弟弟與姑姑的電話。兩人在中國當局威脅下，要求凌華湛停止活動。

世界報6月26日針對兩位中國人員被驅逐出境一事以信件接洽中國駐法大使館，對方不願發表評論。法國外交部長也拒絕針對整起敏感事件公開發言。