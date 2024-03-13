河北爆炸有片｜央視記者直播遭黑衣男打斷　有記者遭多名警察推搡

13日（周三）早上，河北三河市燕郊一棟5層高的建築物疑似燃氣洩露引發爆炸，引發全國關注。央視女記者楊海靈在現場與北京總台進行連綫直播時，有身穿黑色制服人員走到鏡頭前阻止拍攝，其後直播中斷，連總台直播間的兩名主播也表情錯愕。此外，另一名央媒女記者許夢哲發布了自己在燕郊爆炸現場採訪時被十幾名警察推搡阻攔的影片。



中國記協同日發聲批評稱，不能為了控制輿情，簡單粗暴阻撓媒體記者正常履職。官媒《環球時報》前總編胡錫進也撰文批評有關舉動是「不當執法」。



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據央視直播片段，央視女記者楊海靈在爆炸現場與北京總台進行連綫直播。她介紹了當地的交通情況，表示當地「在五百米之外架起安全的警戒線」。她繼續說「在現場我們能夠看到……」此時，有兩名黑衣男子上前，擋住鏡頭，有男子大聲稱「太危險了」，直播連線採訪隨後中斷。畫面傳送到總台直播間時，兩名主播表情錯愕。

此外，另一名央媒記者許夢哲發布了自己在爆炸現場採訪時被十幾名警察推搡阻攔的影片，影片中可見穿著帶有「CMG 中央廣播電視總台」標誌的許夢哲說，「我們三個記者被十幾個人推搡啊……」

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中國記協發文稱，一紙通稿不能代替現場報道。若沒有媒體記者，公眾會怎樣尋找答案？一是看官方發布的通稿，二是看互聯網上廣泛流傳的各種信息。但官方通稿不會面面俱到，互聯網傳信息易滋生謠言，媒體對信息的補充顯得尤為重要。

中國記協稱，因此，重大突發事件發生過後，有關政府除了要全力開展搜救，及時救治受傷人員，最大限度減少人員傷亡，妥善安置受災群眾，保障群眾基本生活，也要為記者採訪提供便利，不能為了控制輿情，簡單粗暴阻撓媒體記者正常履職。

胡錫進批「不當執法」

此外，官媒《環球時報》前總編胡錫進也撰文批評有關舉動是「不當執法」，是「對公眾知情權的不尊重」，又表示堅決反對當地警察阻撓報道，並且驅離記者。

胡錫進稱，不知從甚麼時候起，一些地方發生火災、塌方等事故，喜歡只做簡單文字報道，不讓記者去現場拍攝直播，並且在網上刪除非血腥性的相關影片，這是對公眾知情權的不尊重，也是對新聞媒體報道和監督權沒有任何依據的限制。這次總台記者在第一時間衝到前邊向公眾報道爆炸詳情，這是應當鼓勵的行動，這樣的報道完全符合國家宣傳部門的相關規定。對這樣的報道進行阻攔，顯然是舊思維的慣性在作祟，這是應當糾正的一次不當執法。