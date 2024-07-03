暴力執法？　女律師休庭時拍照取證　遭司法警察推跌搶手機｜有片

內地律師何智娟近日在貴州貴陽市雲岩區法院出庭為一宗涉嫌敲詐勒索案辯護，休庭期間，她申請複製新出庭檢察官相關文書遭拒，其助理之後被7、8名司法警察圍住，她用手機拍攝取證時，被司法警察推倒並搶奪手機。

雲岩區法院未有回應事件，原定於7月3日的庭審已取消。

法律界專家指出，休庭期間，律師有權使用手機拍攝取證，司法警察無權要求刪除影片或扣押手機。



辯護律師疑遭司法警察暴力執法

7月2日，微信公眾號@刑辯女團發布《何智娟律師關於被法警暴力執法的聲明》一文。

北京市漢鼎聯合律師事務所的律師何智娟介紹，7月1日，她出庭為一宗涉嫌敲詐勒索案辯護；次日，法庭新增一名出庭檢察官，她要求查看其派員出庭通知書並複印，審判長起初同意休庭後複印，但休庭後拒絕。

何智娟及其他辯護人與審判長溝通時，旁聽席發生爭吵，何智娟發現其助理被7、8名司法警察圍住，她用手機錄影執法現場，被要求刪除影片，「法警拒絕出示休庭期間不能對執法行為錄音錄像的法律規定，並要搶奪我的手機」。

內地律師何智娟疑遭司法警察暴力執法。（影片截圖）

內地律師何智娟疑遭司法警察暴力執法。（微信公眾號@刑辯女團）

雙方發生衝突後，其他律師用手機拍攝取證，但被法庭工作人員制止，並稱若在網上發布相關影片，將被追究法律責任。後有律師報警，警方到場後，司法警察仍拒絕向何智娟歸還手機，並表示休庭期間不允許錄音錄像。事後，何智娟已到派出所錄口供，等待警方處理。

網傳影片顯示，現場一片混亂，有女子高呼「打人了」，多名身穿制服的工作人員疑似與一名白衣女子搶奪手機，期間女子倒地。

內地律師何智娟疑遭司法警察暴力執法。（影片截圖）

律師助理被質疑違規拍攝

《華商報大風新聞》報道，何智娟的助理趙某介紹，休庭期間，旁聽席發生爭吵，他上前詢問情況時，被司法警察稱其違法拍攝，要求查看手機，「我同意他查，提出如果沒有問題，需要他道歉」。不過，司法警察未有道歉，稱有權查，「我生氣，就想給他普法，因為休庭期間拍攝是不違法的，結果被一群人圍住了」。

趙某表示，何智娟見他被多名司法警察圍住，立即用手機拍攝取證，結果對方將何智娟推倒在地，搶走手機。

內地律師何智娟疑遭司法警察暴力執法，手臂上留有傷痕。（微信公眾號@刑辯女團）

內地律師何智娟疑遭司法警察暴力執法，手臂上留有傷痕。（微信公眾號@刑辯女團）

專家：休庭時律師有權拍攝取證

內地法律界專家指，開庭期間，法院會全程錄音錄像，但休庭時會終止。《最高法關於人民法院庭審錄音錄像的若幹規定》第三條明確，庭審活動的原則上從開庭到閉庭，但休庭除外。因此，休庭期間不屬於庭審活動，允許錄音錄像。若在休庭期間發生法警涉嫌違法行為，當事人有權錄音錄像，固定證據。

同時，司法警察的職權只能在開庭期間履行，若在休庭期間行使，即構成違法，任何公民都有權檢舉、揭發和控告，有權固定、收集違法證據。因此，旁觀者在休庭期間用手機拍攝司法警察涉嫌違法行為，屬於公民行使正當權利，違法者無權要求刪除影片，亦無權收繳扣留手機。