三中全會傳將改革消費稅　擴大地方分稅估增6%

內地市場近日盛傳，將於本月15日召開的中共三中全會將推出規模上看萬億級的消費稅改革，擴大高端消費徵稅範圍，並將徵收的消費稅逐步下劃給地方。有券商估計，地方政府可望增加稅收6個百分點。



綜合《證券時報網》、《金融界》等內媒報道，中共20屆三中全會將於本月15至18日召開，在3日股市收盤後，消費稅傳聞突然再度在各大投資群組傳播。有消息稱，傳聞萬億元級消費稅改革將近，奢侈品、高檔服務或率先試點。

消費稅是中國前4大稅種之一，2023年收入1.6118萬億元（人民幣，下同），佔中國整體稅收8.9%，也是目前4大稅收中尚未實行中央與地方共用的稅種。當前消費稅主要來自於煙草（43.4%）、石油燃料（33%）、汽車（7%）、酒（4.6%）。

中共20屆三中全會將於7月15至18日召開。（資料圖片）

內媒報道指出，今年以來，官媒、學者相繼發文提到消費稅改革。審計署6月向全國人大常委會第十次會議作出審計工作報告，在深化重點領域改革方面，提出「謀劃新一輪財稅體制改革，完善中央與地方財政事權和支出責任劃分」。

報道指出，近年來關於進一步改革消費稅的呼聲很高，其中一個原因是現行的《消費稅暫行條例》最後一次修訂是在2008年，部分條款已不適應當前市場環境，比如，針對高檔甚至奢侈消費品的稅目不足，大量奢侈消費品和消費行為如私人飛機、馬術、高檔會所娛樂休閒等未納入消費稅徵收範圍。

目前內地消費稅是收入完全歸屬於中央政府的中央稅，其稅收主要在生產環節由生產方所在地主管稅務機關繳納。所謂消費稅下劃，便是由過去完全歸屬於中央，將部分比例或部分稅目的消費稅劃給地方政府。

中國國泰君安證券認為，消費稅的改革方向已經是「明牌」，主要是擴大徵稅範圍，以及後移徵稅環節並逐步下劃給地方，並在此過程中伴隨稅率的相應調整。

在估算地方稅收增加方面，銀河證券假設消費稅改革中全部稅種徵收環節後移，並按50%比例下劃地方，將分別增加東、中、西、東北地區省份稅收收入3308億元、1560億元、1593億元、500億元。

光大證券則測算，假設菸、酒和其他分類的消費稅，中央和地方各分成50%；成品油分配給地方20%；小汽車地方分成為100%。在以上分配比例，採用2023年的基數，當年實現消費稅收入約1.6萬億元，則預計地方增加稅收超過7000億元，足以拉動地方財政收入約6個百分點。

不過報道也提到，去年以來，市場對於消費的預期逐漸下降，而從財政數據來看，個人所得稅增幅也是逐漸下滑。在收入預期和消費預期同時下滑的背景下，消費稅改革會帶來多大影響，還需要關注。