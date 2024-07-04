中金女員工減薪後跳樓亡　公司曾是｢高薪代表｣10萬月薪四年跌6成

周三（3日），中金公司一名「94年」女員工因為降薪後還不起房貸而跳樓自殺，中金公司火速證實有員工離世。據內媒報道，中金公司員工人均月薪降至3.5萬元（人民幣，下同），今年一季度人均薪酬降逾三成。



據《每日經濟新聞》報道，中金公司曾經是高薪代表，2021年度該公司人均應付薪酬約為116.43萬元，人均實發為93.90萬元，當年公司員工人數從9372名增加至13557名。

2022年中金公司人均應付薪酬降至81.96萬元，但人均實發薪酬達到99.11萬元，員工人數從13557名增加至15168名。2023年，中金公司人均應付薪酬繼續下降至70.04萬元，人均實發約為88.51萬元，員工人數從15168名小幅增加至15327名。

即是2021年至2023年，中金公司員工人均薪酬從116.43萬元下降至70.04萬元，減少了46.39萬元，降幅39.84%。而進入2024年之後，降薪趨勢似乎並無緩解跡象。

中金公司曾經是高薪代表，2021年度該公司人均應付薪酬約為116.43萬元，人均實發為93.90萬元，當年公司員工人數從9372名增加至13557名。（網上圖片）

根據中金公司一季報估算，一季度中金公司人均應付薪酬約為10.52萬元，而2023年同期為16.64萬元，按年降幅為36.78%。一個季度人均薪酬10.52萬元，即是月薪達到3.5萬元，看似仍是高薪，但按年卻下降明顯。

時間追溯到2020年發現，2020年一季度，中金公司人均應付薪酬為29.67萬元，員工月薪近10萬，四年時間累計下滑近65%。

據早前報道，上述中金公司「94年」女員工去年購入位於上海外灘價格超過千萬的房產，有網民指死者老公也同樣降薪，死者3月開始出現精神恍惚，周一跳樓身亡。

對此，中金公司回應指，「近日，我司上海地區一名員工不幸離世，我司對此突發事件感到非常悲痛，並向員工的家人朋友表達了深切的哀悼。我司已第一時間成立專項小組，和員工家屬共同面對這突如其來的變故，妥善處理好相關事宜。對於網傳我司員工跳樓謠言，希望大家尊重逝者隱私，不信謠、不傳謠。」