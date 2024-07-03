中金30歲女員工疑因降薪墮樓自殺　網傳去年剛貸款買上海千萬房產

7月3日，社交平台上瘋傳中金公司一位「94年」女員工因為降薪後還不起房貸而跳樓，中金公司火速證實有員工離世。中金回應稱，近日，我司上海地區一名員工不幸離世，我司對此突發事件感到非常悲痛，並向員工的家人朋友表達了深切的哀悼。



中金公司稱，我司已第一時間成立專項小組，和員工家屬共同面對這突如其來的變故，妥善處理好相關事宜，「對於網傳我司員工跳樓謠言，希望大家尊重逝者隱私，不信謠、不傳謠」。

網傳截圖顯示，該女員工去(2023)年購入位於上海外灘價格超過千萬的房產，有網民指死者老公也同樣降薪，死者3月開始出現精神恍惚，周一墮樓身亡。根據中金公司年報，2023年員工人均薪酬69.72萬元，人均創利40萬元。

據了解，今年5月，內媒爆料，內地銀行業和金融業都出現減薪潮，有從業人員表示此前月薪過萬元（人民幣，下同），惟本月到手月薪僅不足1000元。內媒報道，有內地的銀行客戶經理稱，今年的月薪底薪加上績效，再扣除每年固定的五險一金，到手的不足1000元。而此前，她的月薪可以過萬。

內地銀行的「雪崩式」減薪潮，薪酬縮水最明顯的部分是每月的績效獎勵。今年，有銀行客戶經理稱，拉存款所能獲得的提成較此前大幅下降，她的月薪因此下降超九成。

此前已有不少內地金融機構決定限制薪酬，並將獎金激勵措施推遲。此外，近期傳出銀行等金融機構向員工減薪。內媒報道，內地銀行管理層平均減薪13%，其中平安銀行的高級管理層減薪幅度更高達40%。

內媒：部分公募基金人士稱「行業內300萬以上年薪或被追溯退還」

中國經濟持續低迷，銀行業和央企員工都面臨減薪的命運。（網上圖片）

多間上市銀行「反向討薪」也引發市場關注。此前有報道指，截至今年3月末，至少7間上市銀行披露了去年績效薪酬追索扣回的具體情況，追索回扣金額合共5280.97萬元。