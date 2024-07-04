｢小巨人｣企業是發展新質生產力主力　李強：加快製造業數字化轉型

中共政治局常委、國務院總理李強本月2日至3日在江蘇蘇州調研，強調要加快推動製造業數字化轉型，促進專精特新企業蓬勃發展。



《新華社》報道，李強在蘇州調研時前往企業參觀，並且召開座談會。李強期間強調要搶抓新一輪科技革命和產業變革機遇，堅持創新驅動，強化科技賦能，加快推動製造業數字化轉型，促進專精特新企業蓬勃發展，為構建現代化產業體系、實現經濟高質量發展注入強勁動能。

3月5日，習近平在參加他所在的十四屆全國人大二次會議江蘇代表團審議時強調，要牢牢把握高質量發展這個首要任務，因地制宜發展新質生產力。（新華社）

李強在參觀企業時表示，「高端化、智能化、綠色化」是內地製造業發展的重要方向，官方將繼續鼓勵和支持企業主動融入國家戰略，並促進人工智能與實體經濟深度融合，加快培育壯大智能產業。

隨後，李強在主持召開座談會時又指出，製造業數字化轉型事關現代化產業體系建設和經濟高質量發展全局，必須作為製造強國建設的重要任務抓緊抓好。要堅持供需雙向發力，在供給側大力培育專業化服務商，並要深入推進人工智能賦能，加快設備數字化普及。

針對專精特新企業發展，李強指出，「小巨人」企業是推動製造業數字化轉型、發展新質生產力的重要力量，希望各界強化創新引領，樹立國際視野，弘揚優秀企業家精神，進一步形成蓬勃發展、成長壯大的生動局面。同時，李強也示意各級政府要加大政策支持，營造良好環境，完善梯度培育體系，讓更多中小企業能夠脫穎而出，成長為「隱形冠軍」、「獨角獸」企業。