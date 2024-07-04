｢小巨人｣企業是發展新質生產力主力 李強：加快製造業數字化轉型
撰文：許祺安
出版：更新：
中共政治局常委、國務院總理李強本月2日至3日在江蘇蘇州調研，強調要加快推動製造業數字化轉型，促進專精特新企業蓬勃發展。
《新華社》報道，李強在蘇州調研時前往企業參觀，並且召開座談會。李強期間強調要搶抓新一輪科技革命和產業變革機遇，堅持創新驅動，強化科技賦能，加快推動製造業數字化轉型，促進專精特新企業蓬勃發展，為構建現代化產業體系、實現經濟高質量發展注入強勁動能。
李強在參觀企業時表示，「高端化、智能化、綠色化」是內地製造業發展的重要方向，官方將繼續鼓勵和支持企業主動融入國家戰略，並促進人工智能與實體經濟深度融合，加快培育壯大智能產業。
隨後，李強在主持召開座談會時又指出，製造業數字化轉型事關現代化產業體系建設和經濟高質量發展全局，必須作為製造強國建設的重要任務抓緊抓好。要堅持供需雙向發力，在供給側大力培育專業化服務商，並要深入推進人工智能賦能，加快設備數字化普及。
針對專精特新企業發展，李強指出，「小巨人」企業是推動製造業數字化轉型、發展新質生產力的重要力量，希望各界強化創新引領，樹立國際視野，弘揚優秀企業家精神，進一步形成蓬勃發展、成長壯大的生動局面。同時，李強也示意各級政府要加大政策支持，營造良好環境，完善梯度培育體系，讓更多中小企業能夠脫穎而出，成長為「隱形冠軍」、「獨角獸」企業。