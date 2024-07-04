「City不City啊」　在華外國網紅口頭禪成網絡熱詞　外交部回應

「City不City啊」、「好City啊～」，由在華外國網紅發明的語句，近日在社交媒體走紅，成為網絡熱詞，更吸引不少中外網民爭相模仿。

對此，外交部發言人毛寧在周四（4日）舉行的例行記者會上回應，「很高興看到外國朋友們在中國享受美景美食，中國就在這裏，歡迎大家來！」



毛寧回應，「很高興看到外國朋友們在中國享受美景美食，中國就在這裏，歡迎大家來！」（央視新聞）

毛寧表示，高興看到外國朋友們在中國享受美景美食，親身感受生動真實的中國。今年前5個月，入境外國人超過了1200萬人次，其中免簽入境超700萬人次。端午節假期期間，外國人出入境人次按年增長57%。

毛寧說，「我們將不斷優化人員往來便利措施，讓外國朋友們在中國旅行更方便、更舒適。中國就在這裏，歡迎大家來！」

據了解，在上海擔任導遊的外國網紅「保保熊」和妹妹在內地旅遊，每到一處就會拍攝影片說，「妹妹，City不City啊？」、「好City啊～」來分享旅遊心得，魔性洗腦的語調讓這樣的表述迅速走紅，不少網民忍不住開始模仿。

在上海擔任導遊的外國網紅「保保熊」和妹妹在內地旅遊，每到一處就會拍攝影片說，「妹妹，City不City啊？」、「好City啊～」來分享旅遊心得。（網上圖片）

至於「City不City啊」的意思，保保熊周日（6月30日）拍片回應，「很City」是指一個地方很城市化，亦指東西讓人感到非常刺激、活潑、開心的感覺，如喝咖啡的時候「很City」，因為喝咖啡會讓人很有精神，而「不City」不是不好的意思，而是不會經常在城市中發現的一件事情。

內地自去年11月開始對部分國家實施144小時過境免簽政策，外國旅客可免辦簽證在規定區域內停留不超過72小時或144小時，包括北京、天津、上海和南京等超過20個城市。目前，該政策的適用範圍已擴大到54個國家。