中國游泳運動員興奮劑檢測陽性？　外交部：對興奮劑問題零容忍

巴黎奧運在即，6月19日外交部記者會上，有記者稱，有中國游泳運動員在興奮劑藥檢中結果呈陽性。對此，外交部發言人林劍表示，中國對興奮劑問題「零容忍」。

另外，中國游泳名將孫楊本次將無緣巴黎奧運。



6月19日，外交部發言人林劍主持例行記者會。法新社記者提問，中國將派11名遊泳運動員參加下個月的巴黎奧運會。這些運動員在一起興奮劑藥檢中結果呈陽性。美國反興奮劑機構批評世界反興奮劑機構隱瞞該事，世界反興奮劑機構隨後表示將派專家組前往中國調查此事。外交部能否提供關於該專家組赴華的最新情況？

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林劍表示，此前已就有關問題作出過回應。他強調，中國政府一貫堅持對興奮劑問題「零容忍」的堅定立場，嚴格遵守《世界反興奮劑條例》，堅決維護運動員的身心健康，維護體育競賽的公平競爭，為全球統一的反興奮劑鬥爭作出積極貢獻。

孫楊的抗拒藥檢案已纏擾多時。（Getty Images）

另外，值得注意的是，曾因損毀興奮劑檢測樣本被國際體育仲裁法庭禁賽4年的中國游泳隊奧運會冠軍孫楊，這次將無緣巴黎奧運會。雖然孫楊一直表示，自己最大的目標是參加巴黎奧運會，不過中國游泳對在2023年明令，違反興奮劑規定的運動員永久不能入圍國家隊。這也意味著，即使今年5月28日已經解禁，孫楊已無可能重返國家隊出戰奧運。