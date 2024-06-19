大媽駕使館車阻路稱有｢外交豁免權｣　網民起底曾任國防部門副司長

6月16日，網傳一條「北京女子駕駛使館車輛阻礙交通叫囂有『外交豁免權』」的影片引發輿論關注。今日（19日）當事女子余琦為其不當行為公開致歉，據其介紹，她為現任亞太空間合作組織秘書長。



網傳影片中，一輛掛著黑色帶有「使」字樣式車牌的大眾汽車，停在雙程行車路的右邊行車路上，完全阻礙道路通行，甚至導致一輛車直接掉頭行駛。一位路過司機無奈逆行，上前和對方溝通交涉。

過程中，使館車輛上的花襯衫大媽態度惡劣並毫無離開讓行之意，見路過車輛態度強硬，便讓使館車輛上的另一名大爺帶狗先行離開。自己留下並返回駕駛位叫囂，「懂什麼叫使館車嗎？」「懂什麼叫外交豁免權嗎？」。

大媽還報警稱，白車擋在她前面，不許她離開，「他擋著我的車，不讓我走，然後她就拿著手機拍我。」並威脅拍攝者，「等著電話吧。」

大媽坐在駕駛位叫囂，「懂什麼叫使館車嗎？」

該影片引發網絡熱議，有網民起底涉事大媽，發現其為「亞太空間合作組織」的秘書長余琦，北京航空航天大學博士畢業；而其駕駛車輛，疑似為非洲國家阿爾及利亞駐華大使館車輛，車牌號中的「323」編號對應阿爾及利亞。

公開資料顯示，余琦還曾擔任國家國防科工局系統工程一司副司長、國家航天局系統工程司副司長、國家航天局國際合作司副司長；並與武漢大學有國際法相關交流。

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在網絡引發輿論熱議後，余琦今日在網絡發影片公開致歉，表示真誠接受各方批評，稱近日深陷自責，內心充滿愧疚和歉意。「由於我在16日當天不當的言行，造成了極其負面的社會影響，廣大網友對我進行了誠懇的批評，經過認真反思，我向大家作出深刻檢討，致以最深刻的歉意。」並表示，意識到自己的行為對其所在的國際組織造成不良影響，深感歉意，接受相關部門的處理。

網民評論▼



「說一個冷知識，外交豁免權僅限於刑事責任，但交通事故屬於民事責任，該賠償就得賠償，不賠償可以起訴到法院。」

「這組織名字怎麼聽感覺像草台班子」

「這應該是屬於公車吧，然後她司機開著公車，拉著她的狗和她，停在路中央，還說什麼豁免？」

「到底什麼人在有權有勢的過好日子啊」

「一個中國人，在中國的土地上開車，居然拿外交豁免權說事兒，真是開了眼啊」

「不建議在八國聯軍不頂用的年代在中國模仿八國聯軍」

「有可能是間諜」



北京警方通報事件：依法作出罰款處罰兼行政立案

北京市公安局官方帳號今日通報事件，表示事發於朝陽區廣信街與廣泰東路十字路口，經警方調查，涉事車輛登記在一國際組織名下。6月16日上午，徐某某（男，61歲）與余某（女，58歲，就職於該國際組織）夫婦驅車至該地點，將車停靠在機動車道上，違反停車管理規定，影響過往車輛通行，後在他人提醒時仍拒絕挪車，並辱罵他人、發表不當言論，造成不良社會影響。

對於上述交通違規情況，公安交管部門依法罰款處罰。對工作中發現的餘某夫婦違規飼養犬隻的違法行為，屬地公安機關依法定程序作出相應處理。對餘某存在的治安違法行為，屬地公安機關已立為行政案件進行工作。