13個國家一致同意　中國將主持鐵路自動駕駛國際標準制訂

近日，國際標準化組織ISO/TC269/SC3第九次全體大會於瑞典斯德哥爾摩召開，經過法國、德國、日本等13個國家專家及觀察員全體投票，一致同意通過由中國牽頭的《應用自動駕駛模式的運營規則導則》特別工作組項目提案，決定成立工作組，由中國專家牽頭標準編制工作。屬全球首個關於鐵路自動駕駛的ISO國際標準（TR）。



官媒《人民日報》報道指，《應用自動駕駛模式的運營規則導則》聚焦的自動駕駛領域是目前世界鐵路行業前沿熱點，項目以中國、歐洲、日本等國家和地區幹線鐵路自動駕駛應用為對象，通過識別應用自動駕駛模式時對鐵路運營關鍵要素，即崗位、流程、責任等的影響，提出宏觀運營規則編制原則。

目前，全球自動駕駛鐵路幹線開通里程約923公里，其中客運643公里，貨運280公里。中國佔全部運營里程的68%，佔客運里程的97%；中國鐵路在鐵路自動駕駛領域的豐富經驗值得在ISO標準中推廣。2016年，中國珠三角城際採用了基於CTCS列控系統的ATO系統，在世界上率先實現了時速200公里的自動駕駛。2020年10月，京張高鐵實現了時速350公里的自動駕駛。