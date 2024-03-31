網上瘋傳電單車熱褲少女　「前座消失」如自動駕駛　爸爸們全怒了

先前《山道猴子的一生》影片爆紅，引發外界對重機界生態的關注，近日網路流傳2張重機跑山的照片，畫面乍看之下竟然只有辣妹在重機後座，前座卻看不到人，仔細看才發現，原來是前座男騎士都在大幅度「側掛壓車」，才會出現這種特殊畫面。對於網友的批評指教，男騎士表示「有問題都可以跟我說，但我不會改。」



網友在臉書社團轉傳2張照片，2名重機騎士載熱褲妹跑山，而且幾乎都只看到後座熱褲妹，仔細看才看到男騎士都在「側掛壓車」，重機直立幾乎未傾斜，熱褲妹也坐得高高的，彷彿和男騎士是在不同的車上。

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網友紛紛留言，「人呢」、「不仔細看，我還以為是修圖把騎士切掉的」、「我還以為前座沒人」、「以為自動駕駛」、「很刺激的感覺」。不過也引來許多網友批評，「果然是猴子在耍猴戲」、「希望女方的爸爸能看到照片」、「帥在哪裡，就摔在哪裡」、「要是這樣載我女兒，老爸要出草了。」

該篇文章釣出其中一名重機騎士本人回應，他表示因為政府說車子與地面傾角不能小於60度，所以「出此下策只好壓自己」，接著就是信誓旦旦說他騎山路不可能摔車，加上當時山路載人時速連60都不到，「超級安全」，最後說「有其他問體可以跟我說，但我不會改。」

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