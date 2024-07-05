焗到中暑！航班延誤不開冷氣　旅客滯留機艙2小時　吉祥航空致歉

吉祥航空一航班延誤，旅客則在未開冷氣的艙內，滯留2個多小時導致中暑。對此，吉祥航空發布說明表示歉意。



吉祥航空一航班延誤，旅客則在未開冷氣的艙內，滯留2個多小時導致中暑。（新聞晨報）

有網民周三（3日）發布影片指，吉祥航空上海飛廣州的一航班不明原因延誤，旅客滯留機艙內，因未開冷氣有旅客中暑。

現場影片顯示，在機艙內，不少旅客站在座位和走廊上，有多人手中正拿着物品扇風降溫，還有人問能否先下飛機。另有影片顯示，有急救人員正在為一名中暑的女子做檢查。

7月3日吉祥航空執行HO1851上海虹橋至廣州航班。（新聞晨報）

事件引發爭議後，吉祥航空周四（4日）發布說明稱，經確認，7月3日吉祥航空執行HO1851上海虹橋至廣州航班。該航班原計劃18:10起飛，因天氣原因延誤至19:20。當日17:56該航班上客完畢。考慮到該飛機一側冷氣製冷能力較弱，在旅客機上等待起飛期間，機組開啟飛機艙門、並安排廊橋橋載冷氣持續為飛機實施供氣降溫。

說明續指，在接到放行指令後，飛機於19:11關閉艙門、斷開橋載冷氣與廊橋對接並等待推出。但受上海雷雨影響，該航班無法按時推出。因客艙溫度不斷升高，公司申請廊橋、橋載空調與空調車再次對接飛機。但因當時天氣不符合地面單位作業標準，導致上述設備未能及時對接飛機。此期間客艙乘務組持續為旅客提供冰水，開啟部分艙門通風同時等待後續運行指令。

吉祥航空表示歉意。（吉祥航空）

說明稱，因天氣原因暫無確切起飛時間，在19:43廊橋對接飛機後，公司安排旅客下機並提供點心飲料。地面工作人員為部分出現不適症狀旅客提供健康協助。該航班後續於當日22:30分起飛。吉祥航空表示，對此事件造成旅客體驗不適再次深表歉意，並將持續加強各環節的保障能力，提升單位溝通協調水平。

網民點睇：

「現在是夏天，是7月的夏天啊。」

「不愧是你，空中綠皮火車。」

「都已經排隊離場了，還能打開艙門通風？」

「這班飛機之前就空調有問題，現在還沒有修好。」

「吉祥航空是一定要躲開的，能躲多遠躲多遠。」

