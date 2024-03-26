乘客值近2千元絕版行李箱遭摔至「毀容」　吉祥航空僅賠500惹議

內地一名鄭姓女子早前乘坐吉祥航空航班從廣州返回上海時，其價值1950港元的限量版行李箱在托運過程中被摔至嚴重損壞，面目全非，令她非常心痛。然而，航空公司以內部規定為由，表示只能按公斤賠償500元人民幣，令鄭女不滿。目前，雙方的拉鋸戰已長達數月。



事緣去年11月21日，鄭女乘坐廣州至上海的HO1858航班，然而在領取托運行李時，鄭女整個行李箱「傷痕累累」，多個角破損了，還有摩擦後留下的污漬，慘不忍睹。鄭女表示，當時已經將近淩晨1時，現場也找不到吉祥航空的工作人員協商，因此她只好先回家。

到了白天，鄭女立即聯絡吉祥航空報損，提出投訴及索賠。雖然吉祥航空也認可破損事故，但雙方就賠償標準出現較大爭議。吉祥航空方面表示，按照《吉祥航空股份有限公司旅客、行李國內運輸總條件》相關規定，行李箱損壞的賠償金額按照自身重量來算，最多賠償500元人民幣。經核實，鄭女的行李箱重4.95公斤，故按照標準賠付500元的「頂格」賠償。

不過這令鄭女難以接受，她表示，其行李箱是Samsonite RED X PLAYNOMORE聯名款下的KISS ME SHYGIRL系列，屬於限量版，上市時的市價為1950港元，約合1775元人民幣，現已從官網下架，屬於絕版，具有一定收藏價值，目前該品牌行李箱的重置成本一項已經高達約4000元人民幣的水平，故不應視同普通行李箱來處理。

鄭女認為，即使不考慮到收藏價值等因素，至少也應該按照原價賠償。但吉祥航空方面堅持按公斤賠償，並提到從白雲機場出發的航班，行李損壞率明顯高於平均水平，因行李處理系統存在缺陷，還反問鄭女為何不加購保險。對此，鄭女不服，強調其行李箱屬硬殼，十分堅固，此前從未出現托運中受損的情況，而且即使系統存在缺陷，航空公司也應該盡到告知義務，以便乘客判斷是否購買保險。