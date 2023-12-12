讓遲到外國乘客優先登機？吉祥航空：員工操作失誤　已停職處理

撰文：陳進安
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12月7日，一名女子發影片稱，她在上海浦東機場搭乘吉祥航空航班飛往日本大阪時，工作人員讓另外一名外籍旅客優先上飛機，卻導致她滯留機場，她認為航空公司偏袒外籍乘客。事後吉祥航空回應表示，事件為偶發服務過錯，不存在偏袒外籍旅客的行為。周一（11日），吉祥航空再表示，目前對該涉事工作人員已做停職處理，對該航班管理團隊的追責也在進行中。

影片顯示，該名女子在上海浦東機場乘坐吉祥航空航班飛往日本大阪時，工作人員讓和她一起遲到的一名外籍旅客上飛機，卻讓該乘客滯留在機場。她質問工作人員：「我們同樣是晚了，憑什麽他能進我們不能進？」該工作人員則回應稱：「因為那個時候他的行李沒有被拉下來。」

周一，吉祥航空相關負責人表示，事件為工作人員操作失誤，不存在偏袒外籍旅客的行為。該負責人解釋，兩位旅客均因遲到而耽誤了登機手續辦理時間，按照規定，兩位旅客均不能登上航班。然而，在手錄信息時，工作人員誤把其中的中國籍旅客登機狀態設置為「已登機」，不得不讓該旅客登機。但該工作人員發放登機牌時，將滯留的中國旅客與外籍旅客登機牌發錯，且因時間倉促，在旅客登機前，該工作人員並無按照吉祥航空公司要求的流程對旅客信息、登機牌信息進行再次核對，導致「喊了一位旅客登機，登機的卻是另外一位旅客」。

負責人表示，事後，吉祥航空對涉事乘客進行補償，為其提供了免費改簽服務及當晚的免費住宿，並給予了相應的現金賠償。次日，該乘客已搭乘航班順利抵達日本。目前，吉祥航空公司已對該名涉事員工進行停職處理，對該航班管理團隊的追責也正在進行中，後續將加強對全司工作人員的培訓與管理，「事發至今，吉祥航空公司及時承認錯誤，積極尋求最佳解決方案，作為一家中國航空公司，不會也不應存在偏袒外籍旅客的現象」。

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