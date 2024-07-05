國家電影局要求影片赴境外參加電影節前須備案　網民：越勒越緊

國家電影局4日發布公告稱，根據《中華人民共和國電影產業促進法》《廣播影視節（展）及節目交流活動管理規定》，攝製完成的電影取得電影公映許可證後，方可參加電影節（展）。擬參加境外電影節（展）的，送展法人、其他組織應當在該境外電影節（展）舉辦前，將相關材料報電影主管部門備案。



此外，短片參加境外電影節展也需要參照執行，由境內第一出品單位或送展法人向國家電影局備案。消息一出，引發網絡熱議。有網民認為這可以阻止醜化中國的電影到海外參展，但亦有不少網民認為中國的創作空間再次被收緊。



公告指出，國家支持國產影片參加境外電影節（展），擬參加境外電影節（展）的，送展法人、其他組織應當在該境外電影節（展）舉辦前，將相關材料報電影主管部門備案。備案遵循屬地原則，影片在立項的省級電影主管部門備案。在國家電影局直接立項的影片，向國家電影局備案。

公告要求，備案主體應在節（展）舉辦二十個工作日前報送備案材料：加蓋申請單位公章的備案申請，包括電影節展名稱中英文、時間、地點，電影出品單位聯繫人、聯繫電話、影片公映許可證影本。

內地網友評論，，也有大陸網友認為，此舉是針對賈樟柯和婁燁等大陸導演。

值得關注的是，近年來中國許多紀錄短片在國際影展得到肯定，例如2023年第60屆金馬獎最佳紀錄短片獎，紀錄新冠病毒流行期間，中國底層貧困社區用手機、電視、網路記錄下的困境與抵抗，窮山惡水電影小組得獎時稱，「是你們肯定著電影藝術捍衛記憶的特質，如果沒有這特質，電影恐怕會失去它的意義」。

網民點睇:

無處不管，手無處不在。越勒越緊。

以後只能拍抗日神劇了嗎?

電影圈死水一潭只能洗錢。

寫遊記他們說我洩漏國家機密，寫歷史它們又說我借古諷今，註解兵法，又說我策動謀反，寫神怪故事，又說我導人迷信，最後改寫名人傳記，結果這位名人失事，被定為亂黨。

有的人專門賣國求榮，支持。

說白了就是一定要拍正面的，負面的不行。

擁護政策，講好中國故事才能受到世界青睞。

