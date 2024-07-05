Nvidia或將在中國銷售H20晶片　報告估銷售額有望達到120億美元

半導體研究與顧問公司SemiAnalysis近日發布報告預估，人工智慧（AI）晶片巨企Nvidia（輝達，又譯英偉達）有可能在今年於中國銷售超過100萬顆H20晶片，在華銷售額有望達到120億美元。



報道指，未來數月，Nvidia將在中國交付逾100萬顆H20晶片，這些晶片的設計不受美國出口禁令影響。據悉，每顆H20晶片的售價約在1.2萬至1.3萬美元之間。

半導體研究公司SemiAnalysis創辦人巴特爾（Dylan Patel）在一份報告中表示，由於H20晶片內存容量更高，製造成本會比H100晶片更高，但H20晶片的售價約為H100晶片的一半，Nvidia在利潤方面做出妥協。另外，本周摩根士丹利（Morgan Stanley）發布研報，對H20晶片的出貨情況給予積極評價，強調中國市場的需求強勁。

業界人士表示，H20晶片是Nvidia在中國推出的一款主打性價比的晶片，儘管該晶片剛在中國推出時並不順利，因中國客戶大多認為該產品的性能受限，但隨後的更多測試，證明了該款產品仍具有優勢。

目前，中國是Nvidia的第三大市場，銷售額佔公司收入的五分一，然而美國政府自去年10月擴大對中國的出口管制，導致Nvidia的先進晶片在銷往中國時受到更多限制，造成當地業務受到打擊。