NVIDIA黃仁勳獲讚「找數真漢子」　私房菜館喝碗雞湯放低800美元

英偉達（Nvidia，又譯輝達）創辦人黃仁勳5日晚間6時許抽空造訪中山北路的「春韭」私廚無菜單料理，兌現日前的「打勾勾約定」。



黃仁勳因為晚上還有飯局，只喝了雞湯，但仍堅持要付錢，最後在桌上留下800元美金。

喝碗湯便走只為兌現承諾 女店員追出送銀絲卷（點圖放大瀏覽）：

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貓大爺粉絲團5日在臉書粉專發文表示：「黃仁勳真是個重承諾的真男人啊！」原來5月30日黃仁勳在「磚窯餐廳」吃飯時，巧遇以前造訪過的「春韭私廚」員工，春韭員工熱情的邀請黃仁勳再次光臨。

「黃說好，還打勾勾約定，本想只是巧遇說說，沒想到今天黃仁勳還是在百忙中抽空去『春韭』打個招呼，雖說行程都已安排好，沒有留下來正式用餐，但真的兌現承諾！」

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據悉，黃仁勳到春韭私廚喝了雞湯，因為晚上還有飯局，店家準備了銀絲卷讓他外帶，同時熱情表示，是給台灣之光的一點小心意「不用付錢」，但黃仁勳依然堅持付錢，最後留下了800美元紙鈔。

春韭員工送上花束，黃仁勳也與店家合拍一小段影片，身穿招牌黑色皮衣的他，手上比著讚，更重覆說著「SPRING LEEK No.1」。

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