湖南岳陽洞庭湖堤防現決口險情　今開始封堵合龍工作

內地南方多地近期惡劣天氣持續，其中湖南岳陽洞庭湖堤防出現決口險情，當局已緊急撤離5755人。周六（6日），最新消息指出，潰口處內外水位基本持平，封堵合龍工作已開始推進，救援人員正在緊急施工作業中。專家預計工程周期需4天左右。另外，財政部、應急管理部已預撥5.4億元人民幣資金投入湖南與其他省市救災工作。



周五（5日）下午，岳陽市華容縣團洲鄉團北村團洲垸洞庭湖一線堤防發生決口，造成垸區被淹。經初步勘測，決堤口寬度約10米，截至周六淩晨，決堤口已經延伸至約150米。目前，5755人被轉移安置，未有人員傷亡。

岳陽市華容縣團洲鄉團北村團洲垸洞庭湖一線堤防發生決口。（影片截圖）

周六，國家主席習近平表示，相關地方黨委政府和有關部門要迅速動起來，組織力量展開防汛救災搶險工作，加強巡堤查險，在第一時間發現、處置險情，確保防汛安全。

國務院總理李強則要求全力做好搶險處置工作，控制險情發展，妥善安置受災群眾，加強庫壩堤防巡查防守、排查各類安全隱患，確實保障人民生命財產安全；國家防總要加強預報、預警和會商研判。

垸區被淹。（影片截圖）

有超過三十年水利工作經驗的專家陳文平表示，決口處洪水難以阻擋，當務之急是緊急築好第二道防線，也就是離決口約兩公里的一道間堤，這道土堤橫亙在團洲垸和錢南垸之間。目前最重要的任務就是加固這道間堤，堅決不讓洪水沖破第二道防線，淹沒錢南垸。

報道稱，這道橫亙在團洲垸和錢南垸之間的間堤，自1996年以來尚未接受過洪水考驗，它比一線大堤單薄，堤身土壤結構不夠緊密，部分堤段還有不少蛇洞、老鼠洞等。必須爭分奪秒加固，才能抵擋洪水繼續肆虐。

專業救援力量投入參與洞庭湖決口封堵任務。（極目新聞）

此前，據中國安能武漢救援基地消息，100名專業救援力量連同35台（套）救援裝備於周六淩晨1時馳援華容縣，參與洞庭湖決口封堵任務，隊伍已投入緊張的搶險救援中。

相關負責人介紹，此次救援裝備包括打樁船、動力舟橋等高精尖裝備。打樁船能到達潰堤決口處，利用自身攜帶的打樁系統植入鋼板攔截洪流，在滾滾洪水中，鋼板連成長排，配合石塊填拋，從而進行決口封堵。而動力舟橋這座浮橋可載重70噸的重型裝備，單次可轉移群眾數百人。

此次救援裝備包括打樁船、動力舟橋等高精尖裝備。（極目新聞）

隊伍已投入緊張的搶險救援中。（極目新聞）

自險情發生後，中國安能集團啟動應急響應機制，從北京派出工程、水文、地質等領域技術專家組，前出一線指揮搶險行動，並已在湖南、湖北、安徽、廣西、貴州、四川等救援基地，抽調專業救援力量350名，主戰裝備98台（套）緊急趕赴湖南華容縣決口險情現場。

消防人員持續轉移周邊群眾。（央視新聞）

消防人員對照著村民名單，挨家挨戶進行排查。（央視新聞）

另一方面，消防人員持續轉移周邊群眾。周六上午7時30分，株洲支隊8人乘坐兩艘皮劃艇在團西村村委委員的帶領下，對照著村民名單，挨家挨戶進行排查。上午10時左右，常德支隊救援人員，在團洲鄉團北村一民房二樓搜救出2名被困群眾。

另在早上5時42分，湖南消防衡陽支隊三人一艇在團勝村疏散一小女孩，有3名老人不願離開，後在救援人員的勸說下被成功護送至安全地帶。