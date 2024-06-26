南方再遭成片大暴雨　安徽65.9萬人受災、緊急轉移安置15.6萬人

內地南方多地暴雨持續，其中安徽截至6月25日有65.9萬人受災，累計緊急轉移安置15.6萬人。據中國天氣網26日消息，南方再遭成片大暴雨，多地降水持續時間超20小時。



據安徽省應急管理廳消息，6月24日18時至25日18時，安徽省沿淮淮河以南普遍降雨，其中黃山、蕪湖、滁州市部分地區大到暴雨、局地大暴雨。目前安徽省幹流及主要支流均處於警戒水位以下。截至6月25日16時，全省黃山、宣城、安慶、銅陵、池州5市26縣（區）受災，累計緊急轉移安置15.6萬人，全省累計65.9萬人受災。

25日，安徽省防辦發出《關於切實做好緊急情況下人員轉移避險工作的通知》；派出3個工作組，赴黃山、池州、宣城市協助指導防汛救災及受災群眾集中安置等工作。同日，宣城市、池州市及貴池區、東至縣、石台縣、青陽縣2市4個縣區將防汛應急響應提升至三級。各地共關閉景區162個，建築工地停工843個，累計發送預警短信734.6萬人次，處置人員被困起數3076起、緊急營救被困群眾8573人。

另一方面，據「中國天氣」26日消息，中國氣象局氣象探測中心綜合觀測產品系統（天衡天衍）產品顯示，25日6時至26日6時，江南、華南等地出現暴雨，局地出現大暴雨到特大暴雨，降水持續時間超過20小時。24小時最大累積降水量208.8毫米，發生在安徽黃山區焦村賢村衛生院；24小時最大1小時累積降水量75.2毫米，發生在廣西防城港。