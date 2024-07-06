岳陽洞庭湖堤防現決口　衛星影像顯示洪水覆蓋區域最長約13公里

內地南方多地近期惡劣天氣持續，周五（5日）下午，湖南岳陽市華容縣團洲鄉團北村團洲垸洞庭湖一線堤防發生決口，造成垸區被淹。周六（6日）下午， 中國陸地觀測衛星數據中心發布一組衛星影像，顯示決堤後洪水覆蓋的區域最長約13公里。



湖南省防汛抗旱指揮部辦公室召開新聞發布會通報，截至周六12時許，岳陽市華容縣團洲鄉團北村團洲垸洞庭湖一線堤防堤壩決口寬約220米，垸內平均水深約5米，淹沒面積47.64平方公里（佔團洲垸總面積的92.5%，該垸安全區暫未被淹），洞庭湖與垸內水位落差約0.10米。15時左右，團洲垸里垸外水位基本持平，現場指揮部正緊急調度開展雙向「進佔」，即指指把物料倒入潰口處，開始進行封堵，水利專家預測合龍大約需要10萬方物料。

另一方面，中國陸地觀測衛星數據中心發布一組衛星影像直擊華容縣洞庭湖堤壩決堤後洪澇。其顯示，決堤第二天上午，即周六9時，土黃色區域即為決堤後洪水覆蓋的區域，該區域最長約13公里，最寬約5公里。

華容縣團北村影像。（中國陸地觀測衛星數據中心）

中國陸地觀測衛星數據中心還發布了團洲鄉周邊5月25日13時、7月5日13時、7月6日9時前後影像，顯示了洞庭湖近期在上遊支流超警洪水不斷湧入，水面面積不斷擴大的過程以及決堤後洪水覆蓋村莊情況。

洞庭湖近期在上遊支流超警洪水不斷湧入，水面面積不斷擴大的過程以及決堤後洪水覆蓋村莊情況。（中國陸地觀測衛星數據中心）

目前，5755人被轉移安置，未有人員傷亡。國家主席習近平表示，相關地方黨委政府和有關部門要迅速動起來，組織力量展開防汛救災搶險工作，加強巡堤查險，在第一時間發現、處置險情，確保防汛安全。

專業救援力量投入參與洞庭湖決口封堵任務。（極目新聞）

周六上午，中共中央政治局委員、國務院副總理張國清赴國家防汛抗旱總指揮部調度當前防汛搶險救災工作。他強調，要堅決貫徹習近平總書記重要指示精神，落實李強總理要求，堅持人民至上、生命至上，毫不松懈做好防汛搶險救災，舉一反三加強堤防查險除險，全力以赴確保安全度汛。

張國清強調，當前湖南岳陽市華容縣團洲垸洞庭湖一線堤防決口正在緊張處置之中，國家防總要繼續做好搶險救援力量調度和急需物資調撥，全力指導和支持地方開展搶險救援，防止決口擴大並在具備條件時及時封堵，切實築牢“第二道防線”。各地要細而又細、實而又實地強化查險除險措施，樹牢底線思維，果斷轉移並妥善安置受威脅群眾，嚴防出現人員傷亡。

張國清指出，進入主汛期以來，一些地方遭遇持續強降雨天氣，堤壩受水侵蝕時間過長，管湧等風險隱患較大，決不能因雨過天晴就放松警惕。對各類堤防排查要強化專業指導，發揮好“老把式”等作用。特別是對超警堤段、險工險段等重點部位，要加密頻次，一旦發現險情征兆及時除險加固。要繼續加強汛情滾動研判和預報預警，科學精準調度水利工程，全面做好防汛救災各項工作。