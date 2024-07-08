自然資源部：菲方軍艦非法「坐灘」　損害仁愛礁珊瑚礁生態系統

7月8日，自然資源部南海生態中心和自然資源部南海發展研究院共同編制並發布《仁愛礁非法「坐灘」軍艦破壞珊瑚礁生態系統調查報告》。

《報告》顯示，菲律賓軍艦長期在中國南沙群島的仁愛礁非法「坐灘」，已經嚴重損害仁愛礁珊瑚礁生態系統的多樣性、穩定性和持續性。



《報告》基於衛星遙感和現場調查數據，首次全面系統評估仁愛礁珊瑚礁生態系統狀況，並深入分析仁愛礁珊瑚礁生態系統退化原因。

《報告》顯示，菲律賓軍艦長期在仁愛礁非法「坐灘」，嚴重損害仁愛礁珊瑚礁生態系統。（自然資源部）

《報告》顯示，菲律賓軍艦長期在仁愛礁非法「坐灘」，嚴重損害仁愛礁珊瑚礁生態系統的多樣性、穩定性和持續性，包括仁愛礁礁坪和潟湖坡區域造礁石珊瑚覆蓋面積大幅下降，非法「坐灘」軍艦周邊降幅尤為明顯；非法「坐灘」軍艦附近存在大量珊瑚礁碎塊和死亡的珊瑚。

《報告》顯示，非法「坐灘」軍艦附近存在大量珊瑚礁碎塊和死亡的珊瑚。（自然資源部）

《報告》顯示，非法「坐灘」軍艦附近存在大量珊瑚礁碎塊和死亡的珊瑚。（自然資源部）

另外，潟湖坡處的造礁石珊瑚種類數和覆蓋率明顯低於向海坡一側；礁區的大型底棲無脊椎動物種群結構出現失衡，非法「坐灘」軍艦周邊尤為嚴重；礁區海水中重金屬、油類、活性磷酸鹽含量明顯高於歷史記錄；在礁區散布有漁網等各類人為棄置物。

《報告》指出，導致仁愛礁珊瑚礁生態系統遭到破壞的主要因素，是菲律賓軍艦非法「坐灘」及其相關聯的人類活動。

《報告》顯示，仁愛礁礁坪和潟湖坡區域造礁石珊瑚覆蓋面積大幅下降，非法「坐灘」軍艦周邊降幅尤為明顯。（自然資源部）

《報告》顯示，在礁區散布有漁網等各類人為棄置物。（自然資源部）

一是軍艦非法「坐灘」過程對珊瑚礁生態系統造成致命性破壞，其長期「坐灘」又對周邊區域珊瑚的生長與恢復產生較大抑制性影響；二是軍艦銹蝕破損導致的重金屬析出及艦上人員生活垃圾與污水排放等，對珊瑚的健康生長造成長期性危害；三是菲律賓漁船和艦上人員在漁業活動中棄置的漁網漁線等，對珊瑚礁生態系統健康造成嚴重影響。

《報告》顯示，仁愛礁礁坪和潟湖坡區域造礁石珊瑚覆蓋面積大幅下降，非法「坐灘」軍艦周邊降幅尤為明顯。（自然資源部）

《報告》提出，菲律賓應將非法「坐灘」軍艦清走，消除污染源，避免繼續對仁愛礁珊瑚礁生態系統造成持續性和累積性危害。