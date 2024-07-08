宋濤會見國民黨前主席洪秀柱　促兩岸青年交流「堅決反對台獨」

中共中央台辦、國務院台辦主任宋濤8日在杭州會見出席第七屆海峽兩岸青年發展論壇的中國國民黨前主席、中華青雁和平教育基金會董事長洪秀柱一行。



會面時，宋濤轉達了習近平對洪秀柱的問候。宋濤表示，習近平總書記去年向第六屆海峽兩岸青年發展論壇致賀信，充分體現了對兩岸青年的關心關愛和殷切期望，為兩岸青年交流合作指明了方向。

國台辦主任宋濤會見洪秀柱，呼籲兩岸青年堅守民族大義，堅決反對台獨。（台灣聯合新聞網）

宋濤引述習近平所說，「兩岸青年好，兩岸未來才會好」，將促進兩岸青年互學互鑒、交流交心，希望兩岸青年把握歷史大勢，堅守民族大義，堅決反對「台獨」分裂和外來幹涉，積極參與兩岸交流合作、融合發展，在中國式現代化的光明前景中創造青春業績，在祖國統一、民族覆興的偉大征程上實現人生價值。

國民黨前主席洪秀柱與國台辦主任宋濤會面。（台灣聯合新聞網）

洪秀柱感謝習近平總書記的問候和對兩岸青年的關心關愛，並表示，現在台灣的教改情況影響到兩岸的關係，而且非常嚴重，教改20年讓台灣下一代的思想有所改變，不知道兩岸的歷史，不知道兩岸血脈相連的關係。

洪秀柱強調，教改影響到的不只是兩岸安全、安定，還會影響青年的前途與未來。期待兩岸青年加強交流往來，加深彼此了解，攜手反對「台獨」，共促國家統一和民族復興。