回應宋濤「統一障礙」　台陸委會：制度不同是兩岸最大問題

自賴清德20日發表就職演說，兩岸關係陷入新一輪緊張態勢。台陸委會30日發布民調指出，「台灣民眾普遍支持賴清德就職演說兩岸立場」，八成以上台灣民眾期望「北京正視中華民國存在事實」。針對國台辦主任宋濤29日表示，「兩岸現狀制度不同，不是統一障礙、分裂藉口」，台陸委會回應，「兩岸最大問題就是因為制度不同，希望北京可以理解」。



陸委會：賴清德就職演說獲台人普遍支持

台灣陸委會30日舉行例行記者會，陸委會副主委兼發言人梁文傑開場即宣布一份官方民調結果。梁文傑表示，針對賴清德就職演說，台灣民眾普遍支持賴清德就職演說兩岸立場。例如88.5%台灣民眾支持「中華民國台灣未來，由2300萬台灣人共同決定」，八成以上支持「任何政黨都要支持反併吞，不可為政權犧牲主權」、「希望北京正視中華民國存在事實，並與民選合法政府以對話取代對抗」，以及「兩岸先從重啟雙邊對等觀光、開放大陸學位生赴台就學」。

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對於北京在台灣新政府上任後的回應，梁文傑援引民調結果表示，有76.6%台灣民眾不認同北京「兩岸同屬一中」說法，89%受訪者反對北京長期對台進行軍事、經濟脅迫行為，89.7%民眾反對解放軍機艦在台灣周邊活動、越台海中線等行動。

制度不同是兩岸關係最大問題

針對國台辦主任宋濤29日喊話，「兩岸現狀制度不同，不是統一障礙、分裂藉口」，梁文傑回稱，兩岸最大問題就是因為制度不同，才造成方方面面的困難，遇到僵局，希望北京方面可以理解台灣民主制度的可貴。

梁文傑特別舉47位香港民主派人士今明兩天準備宣判為例，稱「香港情況台灣人看在眼裡」，重申兩岸制度不同，是現在碰到最大的問題，「這不是任何人去找藉口，或是用制度不同去主張分裂的現實」。

台陸委會發言人梁文傑表示，制度不同是兩岸關係最大問題。（台陸委會Youtube直播畫面截圖）

台灣藝人自發表態「大有疑問」

最後，對於國台辦發言人29日回應台灣藝人近來接續表態支持統一，稱是「自然而然真情流露」，梁文傑表示，他不太能說這些藝人內心在想什麼，無法代表發言，「但過程中，我們看到確實有政治操作」。

梁文傑直指，日前央視特別匯集18位台灣藝人表態文，貼出來示意其他台灣藝人要跟進。「央視是中共宣傳部下屬直屬單位，這樣的政治操作我們看得出來，全台灣人也都看得出來」，「所謂的自動自發，這句話大有疑問」。