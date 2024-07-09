運油車裝完煤製油即裝食用油　人民日報評：怎敢成「公開的秘密」

近期，官媒《新京報》曝光運油車在運送完煤製油後，未清洗即裝食用油，甚至有司機稱，類液體和化工液體運輸混用且不清洗，「已是罐車運輸行業里公開的秘密」。可見此類食品安全事件已在業內「習以為常」，亂象持續亦非個案。



事件曝光後，引發輿論嘩然，今日（9日）河北廊坊市監局表示，目前正在調查事件，稍後會公布調查結果。官媒《人民日報》亦發表評論文章質問，卸完煤制油直接裝運食用油，怎敢成「公開的秘密」，將公眾的身體健康和生命安全置於何地？置法律的威嚴和公正於何地！



事發地河北、天津回應事件

化工油罐車運輸食用油事件近日引發關注，據《第一財經》今日報道，廊坊市市場監督管理局回應稱，目前事件（罐車化工油食用油混裝事件）由三河市政府正在調查中，後者會公布最終調查結果。

天津市場監督管理委員會宣傳與應急處亦於今日上午回應表示，目前調查正在進行中，近期會向社會通報。

寧煤煤製油分公司的物流中心。（新京報）

人民日報發文評：怎敢成為「公開的秘密」

中國農業大學食品學院副教授朱毅表示，煤制油含有危害人體健康的成份，一旦混入大豆油被人食用，可能導致中毒，還可能影響造血功能。且食品安全法明確，儲存、運輸和裝卸食品的容器、工具和設備應當安全、無害，保持清潔，防止食品污染「不得將食品與有毒、有害物品一同儲存、運輸」。

《人民日報》評論文章中表示，如若如所言是行業里「公開的秘密」，置公眾的身體健康和生命安全於何地？置法律的威嚴和公正於何地！運輸的鏈條長，參與的主體眾多。從運輸公司、罐車司機到食用油廠家，任何一個環節嚴格把關都能有效避免行業亂象的發生。

一輛卸完煤製油的運油車在未洗罐的情況下進入一家糧油公司裝載大豆油。（新京報）

此前報道中提到，一些罐車只是用白紙將罐體外側噴塗的介質信息遮蓋住，再重新張貼一張寫有「食用油」字樣的貼紙，就能在進廠驗罐時堂而皇之地蒙混過關。

評論表示，民以食為天，食以安為先。食品安全大於天，不容任何閃失。對於敷衍塞責瀆職失職者，唯有嚴肅追責才能以儆效尤、廓清風氣。對於目無法紀膽敢越法律紅線者，唯有依法依規嚴懲不貸才能切實維護法律尊嚴、讓食品安全成為不可觸碰的「高壓線」。

食品安全問題必須下最大氣力抓好。從罐車卸完煤制油直接裝運食用大豆油，到不法商家將福壽螺偽裝成田螺賣，再到腳踩鵝腸擠糞、煙頭扔進鴨腸筐，這些亂象警醒大家：做好食品安全工作，要一以貫之堅持最嚴謹的標準、最嚴格的監管、最嚴厲的處罰、最嚴肅的問責，絲毫不可懈怠、時刻不能放松。