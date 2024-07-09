運油車裝完煤製油即裝食用油 人民日報評：怎敢成「公開的秘密」
近期，官媒《新京報》曝光運油車在運送完煤製油後，未清洗即裝食用油，甚至有司機稱，類液體和化工液體運輸混用且不清洗，「已是罐車運輸行業里公開的秘密」。可見此類食品安全事件已在業內「習以為常」，亂象持續亦非個案。
事件曝光後，引發輿論嘩然，今日（9日）河北廊坊市監局表示，目前正在調查事件，稍後會公布調查結果。官媒《人民日報》亦發表評論文章質問，卸完煤制油直接裝運食用油，怎敢成「公開的秘密」，將公眾的身體健康和生命安全置於何地？置法律的威嚴和公正於何地！
事發地河北、天津回應事件
化工油罐車運輸食用油事件近日引發關注，據《第一財經》今日報道，廊坊市市場監督管理局回應稱，目前事件（罐車化工油食用油混裝事件）由三河市政府正在調查中，後者會公布最終調查結果。
天津市場監督管理委員會宣傳與應急處亦於今日上午回應表示，目前調查正在進行中，近期會向社會通報。
人民日報發文評：怎敢成為「公開的秘密」
中國農業大學食品學院副教授朱毅表示，煤制油含有危害人體健康的成份，一旦混入大豆油被人食用，可能導致中毒，還可能影響造血功能。且食品安全法明確，儲存、運輸和裝卸食品的容器、工具和設備應當安全、無害，保持清潔，防止食品污染「不得將食品與有毒、有害物品一同儲存、運輸」。
《人民日報》評論文章中表示，如若如所言是行業里「公開的秘密」，置公眾的身體健康和生命安全於何地？置法律的威嚴和公正於何地！運輸的鏈條長，參與的主體眾多。從運輸公司、罐車司機到食用油廠家，任何一個環節嚴格把關都能有效避免行業亂象的發生。
此前報道中提到，一些罐車只是用白紙將罐體外側噴塗的介質信息遮蓋住，再重新張貼一張寫有「食用油」字樣的貼紙，就能在進廠驗罐時堂而皇之地蒙混過關。
評論表示，民以食為天，食以安為先。食品安全大於天，不容任何閃失。對於敷衍塞責瀆職失職者，唯有嚴肅追責才能以儆效尤、廓清風氣。對於目無法紀膽敢越法律紅線者，唯有依法依規嚴懲不貸才能切實維護法律尊嚴、讓食品安全成為不可觸碰的「高壓線」。
食品安全問題必須下最大氣力抓好。從罐車卸完煤制油直接裝運食用大豆油，到不法商家將福壽螺偽裝成田螺賣，再到腳踩鵝腸擠糞、煙頭扔進鴨腸筐，這些亂象警醒大家：做好食品安全工作，要一以貫之堅持最嚴謹的標準、最嚴格的監管、最嚴厲的處罰、最嚴肅的問責，絲毫不可懈怠、時刻不能放松。