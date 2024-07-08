運油車裝完煤製油即裝食用油　中儲糧嚴查　旗下金鼎油無故下架

近日，內地傳媒調查運油車運輸亂象，揭發運油車既承接糖漿、大豆油等可食用液體，也運送煤製油等化工類液體。涉及的食用油企業分別是匯福糧油集團和中儲糧油脂(天津)有限公司。

7月6日，中儲糧集團在微博發文回應，在7月2日要求下屬油脂公司開展排查的基礎上，從7月5日開始在全系統深入開展專項大排查。

7月8日，河北三河匯福糧油集團辦公室工作人員表示，涉事的運油車並非公司擁有，涉及「匯福」品牌的食用油無任何質量問題。



7月6日，中儲糧集團在微博發文回應，在7月2日要求下屬油脂公司開展排查的基礎上，從7月5日開始在全系統深入開展專項大排查。對於檢查發現存在違反規定的運輸單位和承運車輛，立即依法終止運輸合作，並列入集團公司服務採購「黑名單」。

一輛剛卸完煤製油的運油車，駛入中儲糧油脂（天津）有限公司，司機爬上罐頂正準備裝運食用油。 （新京報）

7月8日，河北三河匯福糧油集團辦公室工作人員表示，報道中的運油車並不屬於該公司，涉及「匯福」品牌的油無任何質量問題。市面上銷售的「匯福」食用油與被曝光由運油車運輸的食用油無關，「我們的油都是自己生產、罐裝，買的散油是別人用我們的油貼自己的牌，他們是自己找車自己拉」。

河北三河匯福糧油集團辦公室工作人員表示，涉及「匯福」品牌的油無任何質量問題。（南方都市報）

三河市市場監督管理局處稱，針對匯福糧油集團卷入運油車運輸亂象一事，相關部門已完成調查，並已將調查結果報給廊坊市市場監督管理局。

7月8日，有網民發現中儲糧旗下食用油品牌金鼎淘寶旗艦店的所有食用油均已下架。客服回應稱，倉庫最近休息，之後會重新上架。至於下架食用油是否與近期中儲糧運油車混載食品類液體和化工液體有關，客服稱具體原因不清楚。

中儲糧金鼎食用油在淘寶旗艦店全部下架。（大皖新闻）

中儲糧金鼎食用油在淘寶旗艦店全部下架。（大皖新闻）

至於下架食用油是否與近期中儲糧運油車混載食品類液體和化工液體有關，客服稱具體原因不清楚。（大皖新闻）

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為了節省開支，不少運油車在換貨運輸過程中不會清洗罐體，部分食用油廠家也沒有嚴格把關，不按規定去檢查罐內是否潔凈，造成食用油被殘留的化工液體污染。有司機透露，食品類液體和化工液體運輸混用且不清洗，已是運油車行業的公開秘密。

煤製油是一種由煤炭加工而來的化工液體。有專家表示，煤製油主要是碳氫化合物，其中含有的不飽和烴、芳香族烴、硫化物等成分對人體有健康風險，長期食用可能導致中毒，甚至會影響造血功能。