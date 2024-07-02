内地運油車裝完煤製油未清洗轉裝食用油　專家：或致中毒影響造血

內媒《新京報》近日曝光內地運油車運輸行業亂象，有運油車卸完煤製油直接裝運食用大豆油。專家表示，煤製油主要是碳氫化合物，其中含有的部份化學成份對人體有健康風險，長期食用可能導致中毒。



食用油混入化工液體

內媒報道，今年5月，一輛運油車將煤製油從寧夏運到河北秦皇島。3天之後，這輛運油車又到河北燕郊的一家糧油公司裝載了一車食用大豆油。整個過程中，這輛運油車都沒有洗罐。

寧煤煤製油分公司的物流中心。（新京報）

一輛卸完煤製油的運油車在未洗罐的情況下進入一家糧油公司裝載大豆油。（新京報）

在天津，一輛運油車同樣剛從寧夏運送煤製油到河北，司機卸貨後趕往天津。而從卸完煤製油後，這輛運油車也未洗罐。

當天下午，這輛運油車駛入了一家名為中儲糧油脂有限公司的廠區。在廠區外可清晰看到運油車裝油的全過程，自始至終這輛運油車沒有遇到任何阻礙，也沒有人檢查罐體內乾淨與否。出廠區的地磅顯示，這輛運油車裝了35噸大豆油。

一輛剛卸完煤製油的運油車，駛入中儲糧油脂（天津）有限公司，司機爬上罐頂正準備裝運食用油。 （新京報）

煤製油是一種由煤炭加工而來的化工液體。有運油車司機表示，食品類液體和化工液體運輸混用且不清洗，已是運油車運輸行業裏公開的秘密。

司機為節省成本不洗罐 廠家把關不嚴

一名運油車司機表示，由於近兩年運油車增多競爭加劇，運油車運輸價格也下降，許多運油車不得不在返程時想辦法配貨，於是他們將目光放到了煤製油上。

同時，為了節省成本，許多運油車甚至連罐體都不清洗。司機表示，單次洗罐的成本少則三五百（人民幣，下同），多則八九百。由於這類運油車經常換貨運輸，每次洗罐也是一筆不小的開支。

河北省邢台市一處停車場裏停了多輛運油車，當地許多人從事運油車運輸行業。（新京報）

天津一家食用油廠門口，運油車司機正在擦拭卸油口以應付廠家的檢查。 （新京報）

且絕大多數的運油車都屬於車隊，儘管司機有時想洗罐，但也要聽從車隊老闆的安排，「老闆讓清就清，老闆不讓清就不清。」

在不少運油車司機看來，車隊老闆不安排洗罐，是因為有些食用油廠家把關不嚴，通常不會檢查罐體是否乾淨。有的廠商只需司機上傳洩油口、罐口照片，而使用舊照也能應付過去。

專家指危險防不勝防

中國農業大學食品學院副教授朱毅表示，煤製油主要是碳氫化合物，其中含有的不飽和烴、芳香族烴、硫化物等成份對人體有健康風險，長期食用可能導致中毒，還可能影響造血功能。

朱毅認為，如果不知道油裏有什麼污染物更是防不勝防，倘若是毒性大的化工液體殘留，直接接觸或者吸入都可能對人體產生危害。