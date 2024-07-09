洞庭湖決堤｜排澇工作開始　兩部門下達8.48億支持12省份度汛救災

7月5日17時，湖南省華容縣洞庭湖一線堤防決堤。8日22時31分，決口完成合龍。9日上午，決口完成封堵後，已調集排澇設備對內洪水進行抽排。目前，排澇所需要的各類潛水、電泵等相關設施已陸續運送到團洲垸大堤，在決口附近的排澇點展開排澇工作。



9日7時許，湖南消防救援隊伍排澇專業編隊前往團洲垸洞庭湖一線堤壩，開始第一批抽排積水，加快恢復生產生活秩序。國家消防救援局調派湖北、重慶、貴州三地消防救援力量實施跨省區增援，將於當日上午全部抵達現場。

另一方面，財政部會同水利部在9日下達中央財政水利救災資金8.48億元人民幣，支持湖南、江西、湖北、廣東、福建、浙江、廣西、安徽、貴州、重慶、黑龍江、雲南等12省（自治區、直轄市）做好度汛救災相關工作，重點對受災地區開展洪澇水毀堤壩等水利工程設施修覆、風險隱患處置等相關工作給予適當補助。

湖南華容縣團洲垸開始排澇工作。（影片截圖）

據央視報道，退水過快可能會對堤防安全造成影響，為免退水過快對錢團間堤安全產生影響，水位日降幅建議不超過30cm。按照團洲垸50平方千米面積計算，每天排水量約1500萬方，可利用藕池河東支左堤和東洞庭湖堤17.2km的臨水堤防，調動移動式排水設備進行排水。

7月8日晚上10時31分，湖南洞庭湖一線堤防決口完成合龍。（央視新聞）

同時，團洲垸地形呈兩邊高、中間低的特點，排水初期17.2km堤防都可以同時向外排水，隨著水位降低，部分堤防後面地勢較高的堤段將會裸露，該部分堤段就無法繼續排水。時間大概需要12天左右，測算排水量大約1.64億立方米。而其餘堤段繼續排水，大約需要5天時間將垸內澇水排出。