洞庭湖決堤｜18貨車組敢死隊決口自沉影片曝光　司機需冒極大風險

《央視新聞》報道，7月5日湖南岳陽團洲垸洞庭湖大堤發生潰口險情後，華容縣當地組織18輛裝載泥沙石頭的貨車直衝決口。相關現場影片曝光後，引發關注。這種方法被稱為「沉車裹頭」，其實並非首次在潰口險情時使用。



本次岳陽團洲垸曾以沉車裹頭封堵大堤。（影片截圖）

本次岳陽團洲垸曾以沉車裹頭封堵大堤。（影片截圖）

曾調貨車沉車裹頭填堵潰口

所謂「裹頭」，是指當決口未及堵合以前的救急措施。目的在保護堤頭，以防決口被水流繼續衝寬。

在7月5日，潰口險情出現後，湖南岳陽團洲垸曾調貨車填堵潰口「沉車裹頭」，即推送貨車下河，試圖減緩水流及對堤壩的沖刷，為下一步封堵創造條件。

《瀟湘晨報》報道，其中一名參與救援的貨車司機胡躍今年54歲，當時他駕駛著裝着石頭的貨車緩緩向決口駛過去，然後在距離（決口）兩三米的地方快速跳車。

本次岳陽團洲垸曾以沉車裹頭封堵大堤。（影片截圖）

本次岳陽團洲垸曾以沉車裹頭封堵大堤。（影片截圖）

「車子速度不快，車門是打開的，為了防止車門被水關閉，外面有人用手幫忙拉着車門。」胡躍說，這輛貨車花了30多萬元（人民幣），對他而言是一筆不小的投入。

「卡車敢死隊」8年前曾出動

而在8年前洞庭湖決堤時，當時是華容縣新華垸發生潰口，胡躍也曾參與沉車裹頭，被稱為「卡車敢死隊」（內地稱貨車為卡車）。

《央視新聞》報道，當時有十幾輛滿載麻石的貨車連車帶石駛入潰口堵住洪水，效果明顯：貨車下沉之後潰口再沒有擴大，因封堵減緩的水流也為轉移安置贏得了時間。抗洪決策者曾指當時以貨車堵潰口，純屬萬不得已。

2016年洞庭湖抗洪卡車敢死隊影片：

2016年湖南岳陽洞庭湖抗洪卡車「敢死隊」。（新華社）

有居民質疑本次效果不佳

不過就有民衆質疑本次岳陽團洲垸「卡車敢死隊」堵潰口的效果，疑問為何部份車輛直接裝沙而非沙袋或石頭去堵口，有網民指「至少也要包成沙袋啊，真的是形式主義害死人」「有這個掛橫幅標語的時間是足夠裝好一卡車沙袋的」。

據《新聞晨報》報道，有當地居民稱，當天下午大家開了很多輛貨車前去堵決堤口，貨車裏面還裝了石頭、沙子，「但效果並不好，把中間堵了，水又從兩邊跑了」。

根據《央視新聞》最新消息，截至今天（8日）下午3時，226米長的洞庭湖一線堤防決口已累計進佔168米，目前剩餘58米，今日（8日）會加大水面石料拋投。