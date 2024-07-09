洞庭湖決堤完成封堵合龍　垸內水量相當15個西湖啟動排澇

在決堤近77小時後，7月8日晚上10時31分，湖南華容縣團洲垸洞庭湖一線堤防缺口完成封堵合龍。不過，專家指封堵完成不等於搶險結束，後續還有大量艱巨工作，首先是垸內排澇。目前，團洲垸內滯留水量約2.1億立方米，相當於15個西湖。



內地《每日經濟新聞》，長江設計集團有限公司水利規劃院院長認為，為盡快排水並兼顧堤防安全，水位每日降幅建議不超30厘米。當地將調動移動式排水設備，利用團洲垸兩邊高、中間低的特點，分階段排水，預計將持續十多天。

多個部門跨省區增援排澇除險

新華社昨晚報道，國家防總辦公室、應急管理部已從湖北、福建、四川、廣東等地調派人員跨省區增援，執行積水排澇任務。據悉，第一批次397人、排澇裝備47台，總排澇能力約每小時13.5萬立方米。第二批次排澇力量保持應急狀態，根據現場需要隨時進行增援。

國家防總辦公室、應急管理部並組織氣象、水利、自然資源、住房城鄉建設等部門聯合會商，調度山東、河南、湖南等省份研判汛情發展，部署重點地區防汛搶險救災工作。

後續工作包括堤壩加高加固

新華社又引述專家稱，垸內排澇一般有兩種思路：一是完成封堵後，使用大型排澇設備開展排澇；二是等外湖水位下降較多、與垸內積水形成較明顯落差時，再在堤防上開口，讓積水自流排出，且兼用第一種方案。在過往的實踐中，兩種思路均有應用，此次團洲垸排澇采取哪種思路，暫未確定。

另外，排澇後還有後續工作，包括加快垸內災後重建，讓群眾生產生活秩序盡快復常。

此外，目前封堵形成的堤段以石塊等物料為基礎，防滲性欠佳，後續需要做好堤壩加高、培厚、防滲等工作，並在汛期結束後繼續加固。