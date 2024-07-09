2內地高管遭綁架後撕票　菲律賓警方：已掌握8疑犯信息

近日，兩名中國醫療器械公司高管赴菲律賓工作時，遭遇綁架並撕票。周二（9日），菲律賓警方日表示，警方已經掌握了涉嫌綁架並殺害中國公民案件中8名疑犯的姓名。



菲律賓警方表示，疑犯當中有外籍人士，也有菲律賓人，其中包括在6月20日到機場接機的人。菲國家警察反綁架小組已經準備了一些文件，準備提出起訴。

據早前報道，其中一名遇害者是中國公民夏軻孚，今年39歲，是蘇州潤邁德醫療科技有限公司國際行銷總監；另一名遇害者是美籍華人孫靖。夏軻孚今年5月14日在法國巴黎歐洲心血管介入會議（EuroPCR）上與同樣去參展的孫靖認識。孫靖向夏軻孚介紹一名自稱是菲律賓Meder醫療器材公司的經銷商「李娜」，並約定由後者邀請，6月份共同來菲律賓洽談生意。

左圖為夏軻孚，右圖為孫靖。（《菲律賓商報》）

6月20日下午，二人一同乘坐菲律賓航空PR359次航班從北京首都機場起飛，於當地時間18時左右抵達菲律賓首都馬尼拉。兩人原計劃於6月23日上午從馬尼拉飛回國內。但從馬尼拉機場上車後，二人就失聯了。

6月24日晚間，二人的遺體在距馬尼拉約500公里外的一處湖邊被發現。屍檢結果顯示，兩名遇害者生前遭受過惡劣的虐待。